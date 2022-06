Každý môže zahviezdiť v Cene Gustáva Reussa

Prihlásilo sa do nej 77 autorov.

V roku 2021 obnovilo mesto Revúca Cenu Gustáva Reussa a odštartovalo ju nultým ročníkom. Prihlásilo sa do nej 77 autorov s poviedkami žánru sci-fi a fantasy. Tento rok sa autori môžu do konca júna prihlásiť do oficiálne prvého ročníka CGR a majú tak možnosť dostať sa do povedomia čitateľov a hľadáčika vydavateľstiev ako perspektívni autori domácej fantastiky. A keďže zo súťaže vychádza aj zborník najlepších poviedok, v prvom rade majú možnosť dostať svoju tvorbu k čitateľom.

Ako sa stať novou hviezdou domácej fantastiky

Jeden autor môže poslať až dve poviedky, ktoré tento rok zhodnotia Peter Michalík, Pavol Rankov, Zuzana Mojžišová a Alexandra Pavelková s Richardom Webberom. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách – od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov. Vo všetkých kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa.

Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste dostanú vecné ceny. Okrem toho bude v každej tematickej kategórii udelená Cena mesta Revúca, ktorú vyhodnotí študentská porota. Mestské kultúrne stredisko v Revúcej plánuje po skončení súťaže vydať zborník s najlepšími poviedkami z tohto ročníka.

Do súťaže Cena Gustáva Reussa sa autori môžu prihlásiť s poviedkami v rozsahu do sedem normostrán v kategórii fantasy, sci-fi, rozprávka a komiks. Víťazi budú vyhlásení v októbri na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré je tentoraz naplánované naživo, keďže v minulom roku to pre pandemické opatrenia nebolo možné. Mediálnym partnerom Ceny Gustáva Reussa je Magazín o knihách.

„Budeme radi, ak sa v niektorých poviedkach objavia aj stopy po Gustávovi Reussovi a odkaz na jeho dielo a ak autori vo svojej tvorbe dokážu uchopiť a reflektovať napríklad aj priamo tvorbu Gustáva Reussa,“ povedala Karin Kilíková za organizátorov CGR.

Litterra ako centrum kultúry v centre Slovenska

V budúcnosti by sa ceny zo súťaže CGR mali odovzdávať v Litterre, ktorá je revitalizáciou Prvého slovenského literárneho gymnázia na Slovensku. Priestor by mal slúžiť aj ako Múzeum Gustáva Reussa a byť poctou jeho dielu. „Litterra je spojenie slov ‚slovo‘ a ‚zem‘, keďže Gemer vnímame ako priestor, kde sa narodili mnohé slovenské rozprávky a kde vznikla ich prvá tlačená dokumentácia.