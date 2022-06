Starať sa o príbuzného s demenciou je ako do vyčerpania plávať v hlbokej vode

Festival Dotyky a spojenia prináša najlepšie inscenácie sezóny.

Hodnotenie 9 / 10 Vnorená Zhrnutie: Ide o jednu z najlepších inscenácií, ktoré tento rok na Slovensku vznikli.

Jedna tanečnica, päť bielych čiastočne osvetlených kúpeľňových vaní. Dvaja hudobníci, ktorí kladú cez seba šesť zvukových stôp. Potom už len autentické rozprávanie o opatrovaní bezvládneho a zmäteného člena rodiny.

Je to príbeh o odchádzajúcej pamäti, nočnom blúdení bytom, o každodennom zápase pri umývaní, vyčerpaní a výčitkách svedomia. Príbeh, ktorý skôr, či neskôr spozná každý.

Na prvý pohľad ide o minimalistickú inscenáciu, no zážitok, ktorý Divadlo Odivo divákom ponúka, je hlboký, dojemný a komplexný.

Hodia ich do rovnako hlbokej vody ako rodiny

"Keď sme ju napokon v januári dali do domova dôchodcov, vyčítala som si to, lebo sa jej stalo presne to, čoho som sa sama bála v detstve. Zomrela sama a za nie veľmi pekných okolností," vraví ženský hlas, kým tanečnica balansuje na okraji jednej vane.

Inscenáciu Vnorená uviedol festival Dotyky a spojenia, ktorý sa práve koná v Martine, v rámci hlavného programu. Ide o jednu z najlepších inscenácií, ktoré tento rok na Slovensku vznikli.