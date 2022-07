Petr Marek o spievaní Mekyho piesní: Sú dve veci, ktoré v Midi Lidi odmietame. Pátos a byť sexy

Spýtajte sa ho na čokoľvek zo slovenskej hudby, určite bude vedieť odpovedať. PETR MAREK, spevák českej skupiny MIDI LIDI, bude na otváracom koncerte Pohody spievať skladby Mekyho Žbirku, s ktorým má nemálo spoločného.

Napríklad, má rovnakú schopnosť písať pri splne úprimné texty aj o svojich chybách a nulovú túžbu byť na pódiu sexi. Midi Lidi síce inteligentne komentujú veľké osobné aj spoločenské témy, ale maskujú to humorom, až sú niektorí poslucháči zmätení.

Hovorí, že sebe a svojmu imidžu rád podkopáva nohy. Až tak veľmi, že jeho mama z toho bola zúfalá. "Vravela mi, Péťo, nebuď trápny."

V rozhovore sa dočítate Čoho sa s Midi Lidi obávali po smrti Mira Žbirku.

Prečo v detstve Žbirku nepočúval a čím si ho získal.

Aké plusy objavil v slovenskom pope a čo hovorí na Elán, Banket, Monte Rosu, Beatu Dubasovú.

Prečo bude neprítomnosť Žbirku na Pohode pre Midi Lidi v istom zmysle úľavou.

Prečo nechce byť na pódiu sexi.

Kde je hranica medzi normálnym hudobníkom a idiotom.

Ako sa dá písať úprimne a osobne a ako si vie poradiť s politikou.

Keď ste koncert na Pohode ohlasovali v tlačovej správe, vraveli ste, že sa budete asi poriadne hanbiť. Prečo?

Lebo je hanba, keď Česi spievajú po slovensky. Vždy to znie zle. Je síce pravda, že to Mirovi Žbirkovi tak trochu vrátime, lebo aj on niekedy spieval po česky, no jeho čeština znela celkom dobre. Bolo to to najlepšie, čo sa dalo počuť.

Akú spätnú väzbu ste na svoju slovenčinu už počuli?

Laco Lučenič povedal, že to znie rovnako, ako keď sa Jamajčania pokúšajú spievať po anglicky. Slovenčina však nie je to jediné, prečo máme ostych. Pôvodným plánom bolo, že na Pohode vystúpime s Mirom.