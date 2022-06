Ich nový album je oknom do budúcnosti. Arcade Fire prinášajú správy z obdobia úzkostí

Známa kanadská skupina vydala po piatich rokoch nové CD.

Hodnotenie 6 / 10 Arcade Fire prinášajú správy z doby úzkostí Zhrnutie: Na novom albume We možno nájsť viacero zaujímavých momentov, ale v diskografii Arcade Fire nepatrí k tým najlepším.

Celé sa to začalo nezvyčajne. Pohrebom.

Kanadská skupina Arcade Fire totiž neváhala nazvať svoj debutový album z roku 2004 Funeral. A už vtedy si ich všimli osobnosti hudobného sveta, ako napríklad David Bowie. V kontraste s názvom hýril album energiou a nápadmi, a hoci obsahoval aj intímnejšie, baladickejšie odtiene, pozornosť na seba strhávali najmä tie eruptívne, „vykričané“ skladby, ktoré nútili poslucháčov pridať sa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvý krok sa Arcade Fire vydaril, no nezačali chrliť jeden album za druhým. Ten ďalší vyšiel v roku 2007 pod názvom Neon Bible a cítiť z neho, že skupina si upevnila sebavedomie a rozšírila svoje hudobné možnosti.

S tretím albumom The Suburbs z roku 2010 už získali cenu Grammy aj Brit Award. Nasledoval Reflektor (2014) a po ňom album Everything Now (2017), ktorý sa však nestretol s takým dobrým prijatím. Pribudli vlažné kritiky aj sklamanie fanúšikov.

To, samozrejme, posilnilo očakávania, kam sa Arcade Fire posunú so svojou novinkou. Čakalo sa na ňu päť rokov, kým konečne vyšla. Volá sa We, v preklade My.

Nový album Arcade Fire We nepatrí k tým najlepším v ich tvorbe. (zdroj: Arcade Fire)

„Je to slovo s najväčším významom a najmenším počtom písmen,“ povedal o názve albumu spevák Win Butler, ktorý spolu s manželkou Régine Chassagneovou tvorí jadro početnej skupiny.

Základy albumu vznikali ešte v čase, keď bol americkým prezidentom Donald Trump, a Chassagneová to označila za turbulentné obdobie, ktoré v pesničkách reflektujú. Nahrávanie už prebiehalo v období pandémie a amerických prezidentských volieb.

„Cítili sme sa ako surfisti na obrovských vlnách. Nevedeli sme, ako dopadnú voľby. Nevedeli sme, ako dopadne pandémia. Bolo to vzrušujúce, no keby sme boli z tej vlny spadli, mohli sme sa zabiť,“ citujú Butlera noviny La Repubblica.