Saša Filipenko: V Rusku to v podstate všetci čakali

Možno by sa bez ruskej skúsenosti nestal spisovateľom.

Narodil sa v Minsku, študoval v Petrohrade a okrem iného pracoval v ruskej nezávislej televízii Dožď, kde pripravoval a moderoval viacero publicistických programov, ktoré sa venovali reportážam o Rusku a Európe, satire aj politike. Momentálne žije striedavo na rôznych miestach v Európe a píše knihy a texty pre viacero európskych médií. Štúdium v Petrohrade po zatvorení univerzity v Minsku nepovažuje za chybu, s istým zveličením hovorí, že možno by sa bez ruskej skúsenosti nestal spisovateľom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Boli ste prekvapený tým, ako sa vyvíja situácia v Rusku? To, čo sa deje momentálne v Rusku a na Ukrajine, zaskočilo mnohých.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jiří Trávníček: Lepšie je čítať čokoľvek než nečítať Čítajte

Možno boli prekvapení ľudia v Európe, ale nie v Rusku, pretože v Rusku to v podstate všetci čakali. Pred rokom som robil interview s jedným nemeckým žurnalistom a keď som mu povedal, že tu ostali dvaja diktátori, Putin a Lukašenko, ten nemecký žurnalista ma opravil, že nedá sa o Putinovi povedať, že je to diktátor, že je to vlastne len iný druh politiky.

Catherine Belton v knihe Putinovi ľudia opísala celý príbeh Putina od agenta KGB v Drážďanoch až po ovládnutie Ruska, ako sa dostal k moci za cenu mnohých obetí a zločinov. Myslíte si, že západní politici a západné tajné služby nevedeli, čo vlastne Putin je?

Európa sa vždy snaží starať iba o svoje záujmy. To znamená, že niektorí ľavičiari v Nemecku už teraz hovoria, že radšej nech Ukrajina kapituluje a my znova budeme môcť kupovať ruský plyn. Európa sa až tak nezaujíma o to, aký je Putin politik, ale skôr si stráži vlastné záujmy.

To je iba jeden z názorov v Európe, mnohým je jasné, kto je na Ukrajine agresor.

Od samého začiatku bolo jasné, kto je agresor, ale otázka ostáva, ako teraz vyjsť z toho konfliktu a ako ho ukončiť. A v Európe, teda vlastne v Nemecku je už takmer trend hovoriť, nech Ukrajina radšej kapituluje, len aby sa nezačala tretia svetová vojna, lebo keby sme Putinovi teraz začali klásť odpor, tak by sa tretia svetová vojna začala. Ale neviem, kde sa berie tento názor. Keď v Turecku sily NATO zostrelili ruské lietadlo, tak sa predsa nezačala tretia svetová vojna.

Existuje v Rusku alternatíva voči Putinovi, ktorá by zastavila vojnu na Ukrajine?

Teraz nie.

Čiže aké je riešenie? Jednotky NATO by mali na Ukrajine bojovať s ruskými jednotkami?

Vlastne v Európe hovoria, dajme Ukrajinu Putinovi a on sa s tým uspokojí. Ale nikto nehovorí, že keď mu dáme Ukrajinu, tak potom bude chcieť ešte aj Lotyšsko, Litvu a Estónsko... Takže otázky, čo bude potom, si už nikto nekladie.

Nerozumiem vášmu tvrdeniu, že Európa hovorí, dajme mu Ukrajinu a bude pokoj Ja tento trend vnímam ako jeden z viacerých a ani nie ako prioritný. Mnoho európskych krajín sa nestotožňuje s tým, aby Putin Ukrajinu obsadil.

Európa síce dáva Ukrajine zbrane, ale aj tak je vlastne Ukrajina postupne zrovnaná so zemou. Akoby Európa pozerala futbalový zápas zo záznamu, reaguje oneskorene, aj tie zbrane, ktoré boli dané na Ukrajinu, sa ešte treba naučiť ovládať, to trvá niekoľko mesiacov. Možno aj preto sa tá vojna naťahuje.

Európa zrejme očakáva, že Rusko sa v tej vojne začne dusiť, možno je to aj stratégia Európy, že vojna bude dlho trvať, lenže v tom prípade to bude za cenu obrovských obetí na Ukrajine. Európa stále premýšľa iba nad tým, čo si pomyslí Putin a či sa náhodou neurazí.

A tak ako kedysi ešte pred druhou svetovou vojnou väčšina krajín opustila Československo a odovzdala ho Hitlerovi, teraz sa to isté robí s Ukrajinou. Nechápem, prečo si politici v Európe myslia, že Putin sa na Ukrajine zastaví.

To je iba jeden z názorov v Európe.

Hovoria to ľavicoví politici v Nemecku.