Temný princ, ktorý vraví, že nikdy nebol depresívny. Nick Cave prinesie na Pohodu kus tajomna

Celú kariéru sa vyrovnáva so stratami.

BRATISLAVA, TRENČÍN. Na pódiu to s ním šije, akoby ho vyvrhli z iného sveta a my môžeme tento nezvyčajný úkaz sledovať, kým nezmizne.

Pri oficiálnych rozhovoroch ho zase môžeme vidieť ako sústredeného elegána, ktorý starostlivo vyberá slová. A že to so slovami vie, dokazujú aj jeho pesničky.

Austrálčan Nick Cave je básnik, hudobník i scenárista, autor kníh či príležitostný herec. Osobnosť. Trochu neuchopiteľná, opradená mýtmi, no o to zaujímavejšia. Spolu so svojou kapelou The Bad Seeds bude patriť k headlinerom trenčianskeho festivalu Pohoda, kde vystúpi vo štvrtok 7. júla o 22.00.

Na trenčianske letisko sa vráti po deviatich rokoch.

Asi by ste s ním nechceli hrať hru, kto sa dokáže dlhšie pozerať do očí tomu druhému. Sklopili by ste zrak ako prví. Neviete, čo všetko sa môže skrývať za jeho pohľadom, no tušíte, že je toho veľa.

Svet jeho pesničiek nie je svetom pohodlia, nekonfliktnosti a banálnych posolstiev. Je to často svet čudáckych postáv, tajomna, smrti, chýb a prehreškov. Často pochmúrny, no napriek tomu sa mu nedá odolať.

Jeho život bol ako chaotické miesto

Pred Bad Seeds bola kapela Birthday Party, poriadne temná a divoká sedemdesiatková "párty" plná alkoholu a drog. A vykričaných pesničiek o nepriaznivom svete.