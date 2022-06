Zuzana Norisová a Ondrej Kovaľ: Treba sa vykašľať na ambície a pracovať na vzťahu

V novom slovenskom filme Stand up hrajú pár, ktorý prežíva krízu všednosti. V skutočnom živote sa poznajú od štrnástich, dvanásť rokov tvoria pár, majú spolu dve deti a dom, takže všednosť im rozhodne nehrozí.

Herečka ZUZANA NORISOVÁ na svojom partnerovi a hercovi ONDREJOVI KOVAĽOVI obdivuje pracovitosť a húževnatosť a nemá rada jeho zaťatosť.

On na nej miluje obetavosť a kamarátskosť a nesúhlasí s pohnútkami, ktoré mu pripisuje. Výsledkom je chýbajúci rakytník v záhrade a plot okolo bazéna.

Vo filme Stand up hráte pár, ktorý zažíva krízu všednosti. Prežívate ju aj v realite?

Zuzana Norisová: Všetci, čo sú spolu dlhšie, si navzájom zovšednejú. Toho druhého už nevidia tak, ako ho videli na začiatku, obidvaja sa inak správajú. Vo filme sme však bezdetný pár a s dieťaťom je to celom iná skúška vzťahu.

Človek zrazu nemá čas na seba, je unavený, nevyspatý, už si nemôže dovoliť robiť to, čo mu práve napadne. Chvalabohu, že je to dieťa také zlaté a krásne, lebo inak by človek zošalel.

Ondrej Kovaľ: Vo filme zažívajú naši hrdinovia opak, pretože už sú veľmi dlho spolu a bez detí sa im vzťah nikam neposúva. Problém je však najmä v tom, že jeden nerozumie svetu toho druhého. Hovoria si navzájom: už rob niečo normálne.

ZN: Nepodporujú sa navzájom v tom, čo robia.

Vy sa poznáte od štrnástich. Máte návod, ako proti všednosti vo vzťahu bojovať?

ZN: Všednosť nie je náš problém, možno iné krízičky, ale my sme ani počas korony nemali ponorku, vieme sa veľmi dobre zabaviť. V dome s takou veľkou záhradou nemôže byť nikdy nuda, skôr nemáme spoločný čas len my dvaja a asi ešte ani dlho nebudeme mať.

Takže sa tešíme tomu, keď spolu môžeme byť v práci a tvoriť, tam sa konečne stretneme, to nás stmelí.

Dalo vám nakrúcanie Stand upu, niečo do života v páre?

OK: Podieľal som sa na scenári, so stand-upistami, ktorí robia Silné reči, sme dávali dokopy nielen výstupy, ale aj niektoré dialógy. Pri písaní scenára som teda vychádzal z tých vecí, ktoré sa mi nahromadili počas môjho života.

Ono to má jediné východisko v tom, že ľudia zľavia zo svojich ambícií a sústredia sa viacej na seba.

Súhlasíte?

ZN: Mať svoje ambície je perfektné, ale na vzťahu treba pracovať, zalievať ho ako kvetinku, aby rástla.

OK: Asi sme sa nepochopili, lebo ja som vravel, že sa treba vykašľať na ambície, ktoré ťa pohltia, až nakoniec zmizneš zo života. Veľakrát sme zahltení cieľmi, čo všetko ešte musíme dokázať, a potom nemáme čas robiť tú domácu časť...