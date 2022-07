Novinky na Netflixe a Apple TV+: Hral Eltona Johna aj Robina Hooda. V novom seriáli má usvedčiť sériového vraha

Pozrite si filmové a seriálové novinky.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

STREDA (6. 7. 2022)

Girl in the Picture

Netflix uvedie dokumentárny film Girl in the Picture. V tomto dokumente žena, ktorú našli umierajúcu pri ceste, zanecháva za sebou syna, muža, ktorý tvrdí, že je jej manželom – a tajomstvo, ktoré sa odvíja ako nočná mora.

Hello, Goodbye and Everything in Between

Netflix uvedie drámu Hello, Goodbye and Everything in Between. Clare a Aidan uzavreli pakt, že sa rozídu pred vysokou školou – žiadne výčitky, žiadne zlomené srdcia. Ponúkne im však jedno epické rande na rozlúčku poslednú šancu na lásku?

King of Stonks

Netflix uvedie komediálny seriál King of Stonks o finančnom podvodníkovi a jeho firme.

PIATOK (8. 7. 2022)

The Wonderful Summer of Mickey Mouse