Knižné novinky na titulku Sme – júl 22

Geoffrey Cain, Ransom Riggs a ďalší.

Kedy ak nie v lete počas dovolenky alebo prázdnin by ste mohli siahnuť po knihách – a to nielen oddychových, ale aj takých, na aké máte konečne dosať času. Na tomto mieste vám opäť ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľstiev, na ktoré sa môžete tešiť v kníhkupectvách a vychutnať si, kdekoľvek budete. Ponuka je široká – Geoffrey Cain o Ujguroch v Číne, Ransom Riggs a jeho ďalšie neobyčajné deti slečny Peregrinovej, záhadné vraždy v internáte od Lucindy Rileyovej, zápisky Alberta Marenčina, postrehy bývalého agenta FBI Joa Navarra o vedomých a nevedomých prejavov reči tela

IKAR

Geoffrey Cain: Dokonalý policajný štát

Tajná výprava do čínskej dystopie. Predstavte si život, v ktorom stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči, a môžete skončiť v koncentračnom tábore alebo zmiznúť bez stopy. Kamery v dome, na uliciach, v obchodoch i v práci sledujú každý váš krok. A trest môže prísť aj za činy, ktoré ste ešte nespáchali. Prediktívny policajný program pomocou najmodernejších technológií a databáz určí, akého zločinu sa človek v budúcnosti pravdepodobne dopustí a odporučí jeho prevýchovu. Pre obyvateľov Ujgurskej autonómnej republiky Sin-ťiang na západe Číny je to mrazivá realita 21. storočia.

M.J. Arlidge: Kto druhému jamu kope

„Máš hodinu života.“ Nič viac vo výhražnom telefonáte nezaznie. Spojenie sa preruší. Je to nejaký kanadský žart? Omyl? Nesprávne číslo? Všetko je lepšie ako mrazivá skutočnosť, že vrah sliedi, čaká a usilovne pracuje na tom, aby do hodiny splnil svoju hrozbu.

Ale prečo to robí? Hľadanie odpovede zostane na ostrieľanej hlavnej vyšetrovateľke Helen Graceovej, ktorá má s podobnými prípadmi bohaté skúsenosti.

Vladimír Kličko a Tatjana Kiel: Prijmi výzvu: Objav v sebe silu vôle

„Sila vôle je podľa mojich skúseností skutočnou kľúčovou zručnosťou na úspešnú premenu cieľov na realitu.“ Vladimír Kličko je o tom presvedčený, odkedy začal so svojou druhou kariérou podnikateľa. Život je preňho rad výziev – súkromných aj pracovných. A aj keď sme si stanovili správny cieľ, nedarí sa nám ho zrealizovať. Ako teda uspieť? Ako zotrvať a pridržiavať sa plánu každý deň? Všetky tieto otázky viedli bývalého majstra sveta v boxe k tomu, aby spolu s Tatjanou Kiel vyvinul metódu, ktorou môžu pomáhať ľuďom vyrovnať sa s výzvami, ktorým čelia v každodennom živote.

Coleen Hoowerová: Končí sa to nami

Ostali by ste s milovaným človekom, ak vám ublížil? Lily si v detstve vytrpela svoje. Po otcovej smrti opúšťa rodný Maine a usádza sa v Bostone, v meste, kde je všetko lepšie. Aspoň tak jej to kedysi tvrdil Atlas, Lilina spriaznená duša a prvá láska. V Bostone spoznáva ambiciózneho lekára Ryla, no ten sa jej v slabej chvíli prizná, že má averziu k vzťahom, prioritou je kariéra a rodina uňho nemá miesto. Ryle však nedokáže pustiť červenovlásku z hlavy, a tak svoje zásady poruší.

Jonas Salzgeber: Malá kniha stoiczmu

Kde nájsť radosť? Získať silu? Ako čeliť svojmu strachu a ťažkostiam? Ako sa vyrovnať so smrťou milovaného? A čo tie stále sa opakujúce depresívne myšlienky. Stoici vám poradia, ako sa efektívnejšie vyrovnať so všetkým, čo vám život prinesie a ako žiť podľa svojich najlepších predstáv. V knihe nájdete osvedčené spôsoby, ako vystúpiť z emocionálnej horskej dráhy, znížiť negatívne emócie a zostať pokojný. Ako žiť podľa súboru overených hodnôt a rozvíjať pozitívne vlastnosti, akými sú odvaha, trpezlivosť, sebadisciplína, vytrvalosť a duševná sila.

Albatros media

Zuzana Šimeková: Krásni ľudia

Slovenský debut o vyhorení zo stavov úzkosti a závislostiach, s ktorými bojujú aj tí najúspešnejší z nás. Strhujúci román. Reálne životy. Spoznáte ten svoj? Vanda mala dokonalý život. Vyšplhala sa po korporačnom rebríku svojou pracovitosťou a cieľavedomosťou. Lenže jedného dňa si uvedomí, že sa stratila pod tlakom povinností a očakávaní. Z reflektora úspechov sa prepadne do nehostinného prostredia nemocnice, pretože úzkostné stavy a závislosť na alkohole už začínajú byť neznesiteľné.

Tricia Levensellerová: Čepeľ tajomstiev

Ohurujúci fantasy príbeh od autorky bestsellera Tiene medzi nami – o meči, tajomstvách a vášni. Magická kováčka Ziva vyrába najmocnejšie zbrane sveta. Vždy radšej trávila čas so železom než s inými ľuďmi. Až keď vyrobí meč, ktorý vyzrádza tajomstvá, opúšťa kováčsku dielňu. Vydáva sa na šialený útek pred vojvodkyňou, ktorá si chce podmaniť celý svet a Ziva jej na to vyrobila dokonalý nástroj.