Herečka Tereza Kostková: Snažím sa, aby muž nemal pocit, že žije s hysterkou

Na Slovensko v poslednej dobe cestuje často. Nielen preto, že sa druhýkrát vydala za slovenského režiséra Jakuba Nvotu, ale aj za prácou.

Nedávno hrala v novej evitovke ženu, čo nezvláda dôstojne manželskú krízu, teraz bude hrať na Bratislavskom hrade Hamletovu matku Gertrúdu, v ktorej sa bije materstvo s poslednou možnosťou mať nového muža.

Herečka TEREZA KOSTKOVÁ sa teší, že už je vo veku, keď sa nemusí učiť akrobatické kúsky, aby mala pocit, že urobila dobrý kus hereckej práce. To platí aj pre úlohu dlhoročnej moderátorky v StarDance.

Hráte na letných Shakespearovských slávnostiach po prvýkrát?

Nie, práve sme to počítali, pred asi 22 rokmi som robila Márnu lásky snahu. Hrali sme to často, aj v Bratislave, aj v Brne. Teraz je to už viac rozdelené, aj Ostrava má svoje vlastné. Bratislavské shakespearovské slávnosti bývajú teraz len slovenské s jedným českým hosťom.

Letné shakespearovské slávnosti 5. 7. - 16. 7. Hamlet – premiéra

– premiéra 18. 7. - 24. 7. Dvaja páni z Verony

26. 7. - 29. 7. Komédia omylov

21. 7. – 1. 8. Bouře

3. 8. – 6. 8. Zimní pohádka Viac na www.wshakespeare.sk.

Ako sa vám hrá na hrade, vonku, nie je tam príliš veľa rušivých vnemov naokolo?

Hrám na viacerých letných scénach a hrám tam rada. Tam s vami hrá aj mesiac, vietor, hradby, ak je hra dobre vybraná, tak vonkajšie prostredie ju len umocní.

Teraz budeme aj dozvučení, takže si budem môcť dovoliť delikátnejšie hranie, ako to bolo pred tými 22 rokmi. Ale z tých čias si spomínam vlastne len na to, že sme sa museli prezliekať za plentou, prišiel vietor, nadvihol ju a diváci videli všetky tie princezné len v nohavičkách.

Aká bude vaša Gertrúda, Hamletova matka?

Hamlet je nádherne napísaná hra, vidno, čo si myslíte, aj keď nič nehovoríte.