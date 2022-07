Promotér Radim Svatoň: Johnny Depp sa bude v Prahe držať bokom a nečudujem sa mu

Najprísnejšie podmienky zažil s Michaelom Jacksonom. Najvtipnejšie s Backstreet Boys a najuvoľnenejšie s Rolling Stones.

Český promotér RADIM SVATOŇ sa k organizácii veľkých koncertov dostal hneď po revolúcii. Pretože vedel po anglicky, zverili mu aj také zodpovedné úlohy, ktoré by v Spojených štátoch mali na starosti len „staré páky s tridsaťročnou praxou“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Teraz v Prahe organizuje koncert Jeffa Becka. Hoci sa naň chystal dlho, krátko pred jeho termínom sa dozvedel správu, že jeho špeciálnym hosťom bude Johnny Depp, ktorý práve vyhral súd.

A veľa vecí bolo zrazu inak.

V rozhovore sa dočítate Aký je rozdiel medzi obyčajným koncertom a koncertom s Johnnym Deppom.

Čo bolo pri jeho organizovaní najťažšie a akú bezpečnosť si vyžiadala prítomnosť celebrity.

S akými hviezdami už ako promotér spolupracoval a aké kuriozity prípravu koncertov sprevádzali.

Ako nás umelci zo Západu vnímali po revolúcii a ako nás vnímajú dnes.

Prečo stojí v Česku a na Slovensku lístok na koncert tak veľa.

Čím boli špeciálne jeho začiatky a ako by to vyzeralo, keby koncerty organizoval v USA.

Kedy ste sa dozvedeli, že do Prahy príde Johnny Depp?

Opravil by som to, do Prahy príde Jeff Beck. Dozvedeli sme sa to relatívne nedávno, na zorganizovanie akcie sme mali len mesiac.

O tom, že pôjde na turné, sme síce vedeli dlho, ale dohodu odďaľoval, a to práve preto, že sa čakalo na to, či s ním ako hosť vyrazí aj Johnny Depp. A to záviselo od toho, ako dopadne jeho súd. Až po ňom nám potvrdili, že Jeff Beck má záujem, ale k dispozícii sme mali jediný termín – 11. júl. Spýtali sa nás, či ideme do toho, alebo nie? A my sme šli.

Český promotér Radim Svatoň, riaditeľ spoločnosti Liver Music. (zdroj: ARCHíV R.S.)

Mesiac na prípravu, to sú zvyčajné podmienky?

Vôbec nie. Za normálnych okolností plánujeme koncert takýchto rozmerov rok, alebo minimálne pol roka dopredu. Toto bola ojedinelá situácia a ja som bol spočiatku proti. Bol to šialený termín, navyše 11. júla nikto v Prahe nie je, všetci sú na dovolenke alebo na letných festivaloch.