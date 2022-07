Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

UTOROK (12. 7. 2022)

How to Change Your Mind

Netflix uvedie dokumentárnu sériu How to Change Your Mind. Spisovateľ Michael Pollan sprevádza dokumentárnu sériu skúmajúcu históriu a využitie psychedelík, vrátane LSD, psilocybínu, MDMA a meskalínu.

