Zvuk londýnskeho hip-hopu

Pri siedmom radovom albume už môžeme o kapele povedať, že svoje dojčenské roky má dávno za sebou. Je síce otázne, či producentov Jaka Wherryho a Ollieho Teeba možno označiť za kapelu, no keď sa povie The Herbaliser, všetci fanúšikovia kvalitného hip-hopu

13. júl 2005 o 8:40

FOTO - NINJA TUNE



okamžite zbystria pozornosť.

Ich nový album Take London (Ninja Tune/ Wegart) ani náhodou túto tradíciu nenarúša. Dominantným prvkom ich posledného dielka je výrazná melodickosť a atmosféra živej kapely, ktorú skoro v každej skladbe zdôrazňuje použitie dychových nástrojov. Nikdy sa však nestane, že by sa jednotlivé skladby zlievali do seba, sú dostatočne a miestami sa môže zdať, že až príliš odlišné.

Pre fajnšmekrov je pripravená poriadna dávka skladieb, ktoré sa niekedy prikláňajú ku klasickému urban UK rapu, inokedy k akustickému, pre Herbaliser takému typickému hip-hopu. Občas sa táto nahrávka výrazne obtrie aj o nu-jazz či funk. V každom prípade, šestnásť skladieb, ktoré Take London ponúka, vás tak rýchlo neznudí. Z väčšiny dýcha duch šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia, teda éra, keď boli skladby postavené na melódii a hudobnom nápade a nerobili sa spôsobom, že producent poskladá dokopy bez akejkoľvek myšlienky rôzne chaotické zvuky.

V jednotlivých trackoch Herbaliseru hosťuje súčasná britská i svetová raperská špička. Podotýkam, špička kvalitou, nie rotáciou v MTV. Či už je to juhoafrická dáma s nezameniteľným hlasom Jean Grae, ktorá sa vyskytne vo viacerých skladbách, alebo najznámejší a momentálne pravdepodobne i najkvalitnejší britský raper Roots Manuva v skladbe Lord Lord. Jednotlivé rapom "zaťažené" skladby sú poprekladané inštrumentálkami, ktoré občas pripomínajú pozadie k filmu. Stáva sa, že v sebe nesú neobvyklý nápad a dej.

Za zmienku stojí aj posledná skladba Serge, ktorá je éterickou poctou Sergeovi Gainsbourgovi (francúzsky multitalent a bohém, ktorý zomrel v roku 1991). Gradácia, akú v nej Herbaliser predviedli, sa často nepočuje. Ak vo vás táto skladba nevyvolá pozitívne pocity, pravdepodobne ste mŕtvi.

Na Take London počuť, že Jake Wherry vyrastal na džeze a dídžej Ollie Teeb už od pätnástich rokov kráčal, naopak, striktne hip-hopovou cestou. Výsledná fúzia džezu a hip-hopu, taká typická pre The Herbaliser, je unikátna.

Jedinou výhradou je pocit, že skladby spolu občas netvoria úplne kompaktný celok. Napriek tomu sa väčšina hudobných kritikov zhoduje, že Herbaliser vyprodukovali doposiaľ najlepšiu nahrávku.

TOMÁŠ PROKOPČÁK