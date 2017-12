Kaščák: Ťažké stavby už máme za sebou

TRENČÍN, BRATISLAVA - V areáli trenčianskeho letiska, kde v piatok odštartuje najväčší festival na Slovensku Bažant Pohoda, sú stavebné práce v plnom prúde. Organizátorom v posledných dňoch znepríjemňovalo život premenlivé počasie.

13. júl 2005 o 11:00

FOTO - ARCHÍV FESTIVALU POHODA



"V pondelok sa nad Trenčínom prehnala silná búrka. Také blesky som nad tunajším letiskom ešte nezažil," hovorí hlavný organizátor festivalu Michal Kaščák. "Našťastie, všetky ťažké stavby už máme za sebou," dodal.

Do včerajšieho dňa už v areáli stáli všetky tanečné scény, občerstvovacie zóny, šatne pre účinkujúcich i oplotenie. Pracovalo sa aj na lešeniach pre jednotlivé pódiá. Zvuková technika by mala doraziť dnes ráno. Stoja už aj konštrukcie "cikzón" - v tomto roku sa ich počet zvýši, pánske budú modré, dievčenské ružové. "Všetko to smeruje k tomu, aby sme zajtra mohli spustiť generálku," dodáva tlačová hovorkyňa festivalu Natália Bokniková.

Na stavaní sa podieľa dvesto brigádnikov a dobrovoľníkov. Absolútne prvým účinkujúcim mal pôvodne byť technik americkej skupiny Garbage, ktorý mal prísť v priebehu pondelka. "Zatiaľ tu nie je, možno sa niekde stratil," hovoril včera Kaščák. Skupina by mala doraziť už zajtra, deň pred vystúpením. Naopak britské tanečné hviezdy The Prodigy zavítajú až v sobotu, v deň vystúpenia, pretože v piatok ich ešte čaká koncert vo Švajčiarsku.

Brány najväčšieho slovenského hudobného festivalu sa otvoria vo štvrtok večer. Festival sa uskutoční od 15. do 16. júla na ôsmich scénach na trenčianskom letisku, vystúpi tu viac než 100 interpretov z 20 krajín sveta. Návštevníci sa môžu tešiť na britského rapera Rootsa Manuvu, na rumunskú kapelu Taraf de Haidouks, Kubánku Omaru Portuondo, amerických Green Velvet či zástupcov česko-slovenskej scény Jaromíra Nohavicu a Miroslava Žbirku.

Podľa prvých predpovedí by malo byť v prvý deň festivalu slnečné počasie a teploty vystúpia až na takmer tridsať stupňov. Meteorológovia však upozorňujú návštevníkov, aby sa v sobotu pripravili aj na lokálne búrky. (peb)