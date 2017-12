Národný poklad Stevie Wonder

So What The Fuss If I'm caught at a dance party without my dancin shoes And everybody dances on my bare feet Shame on me If I'm mindin my business just doin the right thing And you try to front me off in the street Shame on you If a family's waiting for that special blessing to come their way But they ain't tryin to get on their knees and pray Shame on them And if we live in a time where every nation's fightin 'round the world Yet we can't all agree that peace is the way Shame on us Shame on me, Shame on you, Shame on them, Shame on us So what the fuss If I gotta get up early in the morning for a job interview And I forget to set the stupid alarm Shame on me If my children are playin outside like little children do And you come 'round there tryin to bring them some harm Shame on you Should I be drivin thru a klantown, find a restaurant to get me some food And someone says "hey boy, we don't serve your kind" Shame on them And if we live in a democracy and you don't use your power to vote Knowin some would like to turn back the hands of time Shame on us Shame on me, Shame on you, Shame on them, Shame on us So what the fuss If I'm hooked on a habit knowin damn well it could cost me my life Yet I keep doin what I should do without Shame on me If you're locked in a marriage and your other half just gives you abuse Yet you've convinced yourself that there's no way out Shame on you If we're jammin the music and somebody's got the audacity To say that they can jam it better than us Shame on them And should there be just a handful that believe that we are totally free And there's no need to fight for equality Shame on us Shame on me, Shame on you, Shame on them, Shame on us So what the fuss

Na čo ten rozruch Ak ma prichytia na tanečnom večierku bez mojich tanečných topánok, a všetci tancujú po mojich bosých nohách, hanba mi! Ak sa starám o svoje veci a robím všetko správne, a ak sa ma snažíš zastaviť na ulici, hanba ti! Ak rodina čaká na to zvláštne požehnanie, aby ich postretlo, ale nesnažia sa pokľaknúť a modliť sa, hanba im! A ak žijeme v čase, keď každý štát bojuje po svete, ale nevieme sa všetci dohodnúť, že mier je východisko, hanba nám! Hanba mi, hanba ti, hanba im, hanba nám Tak načo ten rozruch Ak musím vstať skoro ráno pre pracovný konkurz, a zabudnem si nastaviť ten sprostý budík, hanba mi! Ak sa moje deti hrajú vonku ako to malé deti zvyknú, a ty sem prídeš a snažíš sa im ublížiť, hanba ti! Keby som išiel autom po štvrti klanu, našiel reštauráciu, aby som sa najedol, a niekto by povedal, "hej, počuj, takých ako ty neobsluhujeme", hanba im! A ak žijeme v demokracii a ty nevyužiješ svoju právomoc voliť s vedomím, že niekto by rád otočil ručičky dejín späť, hanba nám! Hanba mi, hanba ti, hanba im, hanba nám Tak načo ten rozruch Ak som závislý od návyku, hoci dobre viem, že ma môže stáť život, ale stále robím to, bez čoho mi je lepšie, hanba mi! Ak si uviazol v manželstve a tvoja polovička ťa len zneužíva, ale ty si presvedčil sám seba, že neexistuje východisko, hanba ti! Ak džemujeme hudbu a niekto má tú odvahu povedať, že vedia džemovať lepšie ako my, hanba im! A keby bola len hŕstka tých, čo veria, že sme dokonale slobodní, a netreba bojovať za rovnosť, hanba nám! Hanba mi, hanba ti, hanba im, hanba nám Tak načo ten rozruch