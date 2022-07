Niekedy sa treba vymyslieť nanovo

Leïla Slimani a Vôňa kvetov noci.

Leïla Slimani sa drží pravidla, že ak chcete napísať dobrý román, musíte sa naučiť hovoriť nie. Nie stretnutiam, nie spoločným obedom, pomoci, prechádzkam, telefonátom, všetkému. V uzavretom priestore svojho bytu uniká pred „ľudskou komédiou, ponára sa do hustej peny dní“.

Len veľmi neochotne prijíma ponuku redaktorky a priateľky Aliny Gurdielovej stráviť noc v benátskej galérii Punta della Dogana. Nechala sa zatvoriť medzi diela súčasného umenia a napokon sa z toho vykľul veľmi osobný text o literárnej tvorbe, identite a intimite, ktorý stojí za pozornosť.

V otvorenej spovedi hovorí o sebe, svojom detstve, spomína na otca a na to, ako ju ovplyvnili životné skúsenosti. Do úvah o súkromnom živote vkladá pasáže o literatúre, inšpirácii a tvorivom procese. Dozvedáme sa, čo jej ako spisovateľke bráni písať, rozvíjať sa, aké nástrahy v podobe spisovateľských blokov na ňu číhajú a naopak, kde berie inšpiráciu.

Cituje mnohých spisovateľov a spisovateľky, do textu vložila viacero kultúrnych odkazov, prostredníctvom ktorých demonštruje svoje názory. Je sebaironická, skromná, vtipná a otvorená.

Čo znamená byť slobodnou ženou

Spisovateľka vyrastala v Maroku a v dospelosti odišla žiť do Francúzska. Autenticky vykresľuje obraz ženy v moslimskom prostredí. Voľný pohyb po meste sa pre ňu v dospievaní stal synonymom slobody. „Emancipovať sa znamenalo utiecť, dostať sa z väzenia domu.“ Ako tínedžerka si uvedomovala, že spoločenské konvencie obmedzujú ženy, ich každodenný život, no so západom slnka sa stávala slobodnejšou a nie raz sa pod rúškom tmy vytratila do ulíc.