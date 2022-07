Veľký letný výber (trochu iných) detektívok (I.)

Kto je najhorší detektív na svete?

Aká je obľúbená destinácia polepšených mafiánov? A čo skrýva známy spisovateľ?

V tejto dvojdielnej letnej sérii nájdete knihy, ktoré sa v podobných výberoch často neobjavujú, niektoré preto, že medzi generickými bestsellermi zapadli, iné preto, že sú spájané s inými žánrami, či naopak, so žánrovou literatúrou nie sú spájané vôbec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fragmenty strateného sveta Čítajte

Ak ste nadšeným čitateľom detektívok, môžu byť pre vás spestrením dovolenkového čítania, ak sa tomuto žánru skôr vyhýbate, možno zistíte, že robíte obrovskú chybu.

Pre tých, čo majú radi žánrové hry, alebo keby Wes Anderson sfilmoval Kafku

Je to trochu ako šľachtiteľstvo. Vezmete klišé z jedného žánru, v našom prípade z detektívky, a zaštepíte ho do druhého, povedzme do surreálne ladeného steampunku. Ak sa štep uchytí, vyrastie vám úplne nová odroda kriminálnej zápletky. Napríklad takej, v ktorej zmiznutie dňa medzi jedenástym a trinástym novembrom bude patriť medzi tie menej bizarné udalosti.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Čo má za lubom komunita námesačníkov? Kam sa podeli budíky? A prečo v kartotékových zásuvkách hniezdia holuby?

Kniha amerického spisovateľa Jedediaha Berryho Príručka pravého detektíva (Monokel 2020) – ktorá podľa New Yorkeru pôsobí, akoby sa Wes Anderson rozhodol adaptovať Kafku a podľa Guardianu je zasa strhujúca úplne inak ako Kafkove romány – u nás zapadla medzi generickým balastom. Škoda.

Pre tých, čo majú radi drsnú školu alebo to najlepšie čítanie do letnej nepohody

„Narovnal som jeho knižky pozdĺž steny, vyzerali ako náboje, ktoré len stačí naládovať do zásobníka.“

Jack Taylor je alkoholik, ktorého vyhodili z gardy (írska polícia) a ktorý sa nechá najímať existenciami neraz ešte stratenejšími ako on sám, aby niečo vyšetril či niekoho našiel. Podľa vzoru Phila Marlowa či Sama Spada si po úder nikdy nejde ďaleko, no tí, ktorí od knihy s označením detektívka vyžadujú napínavé pátranie, veľmi rýchlo pochopia, že – ako hovorí sám autor – „Jack je najhorší detektív na svete, on prípady nerieši, prípady sa riešia samy jemu navzdory“, a s touto sériou seknú po prvej knihe.

My ostatní sa k nej vraciame pre návykovú zmes bolesti, filozofie a írskeho humoru. Aj keď, pravda, tej bolesti je tam asi najviac.

Alkohol. Drogy. Zúfalstvo. Depresia. Zrada. Niekto by mohol povedať, že už za zaradenie série o Jackovi Taylorovi (BB/art) medzi tipy na letné čítanie si zaslúžim večné zatratenie a pobyt od siedmeho kruhu pekla nižšie. Áno, priznávam, nie je to celkom čítanie do pohody, ale keď vaše leto nebude celkom také, ako ste si ho predstavovali, Jackova spoločnosť vám môže prísť vhod.