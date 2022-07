Únosy, znásilnenia, zmeny identity. Skutočný príbeh vraha Floyda má viac zvratov než triler

Hitom Netflixu je dokumentárny film Girl in the Picture.

Hodnotenie 7 / 10 Girl in the Picture Zhrnutie: Netflix predstavil dokumentárny film, ktorý budí veľkú pozornosť a emotívne reakcie.

Ak by to bol hraný triler, človek by si povedal, že filmári to s tými zvratmi prehnali. Že je to krkolomné, nepravdepodobné a vykonštruované.

Únosy, znásilnenia, úteky, zmeny identity, smrť, nové a nové odhalenia... Pravdepodobne by ste taký film odsúdili ako prekombinovaný.