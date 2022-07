Keď deti tvoria vlastnú knihu

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila víťazov 23. ročníka celoslovenského kola súťaže

Obrovské, s kartónovým obalom a vlastnoručne napísaným textom, ale aj celkom maličké, zviazané špagátom a pomaľované temperovými farbami. Aj také sú vlastnoručne napísané, ilustrované a zviazané knižky mladých autorov do 16 rokov, zapojené do medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Krajská knižnica v Žiline vyhlásila v máji víťazov, ktorých knižky postúpili do medzinárodného kola v Poľsku. Témou 23. ročníka súťaže bolo O čom šumia stromy, celkovo sa zapojilo až 135 autorov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Milovať a chrániť prírodu alebo Walden pre tínedžerov Čítajte

Žilina, Frýdek-Místek a Bialsko-Biala. Tri mestá, tri knižnice a jedna súťaž, ktorá už 23 rokov privádza deti k tvorivosti, čítaniu a láske ku knihám. Autorom tohtoročnej ekologickej témy bolo Poľsko, kde sa uskutoční aj medzinárodné kolo. Slovensko bude reprezentovať 14 ocenených prác v troch kategóriách: deti do 12 rokov, deti do 16 rokov a autori zo špeciálnych škôl.

Stôl plný detskej fantázie

Je jeden z májových štvrtkov a najvyššie poschodie Krajskej knižnice v Žiline je plné ľudí; detských súťažiacich, učiteľov i rodičov. Každý z nich sa na chvíľu pristaví pri stole so zapojenými prácami. Obrovské, drobné, písané i s vytlačeným textom, ručne vyrobené knižky putujú z rúk do rúk počas debaty súťažiacich. „Aha, táto je naozaj krásna,“ oceňuje jedno z dievčat.

Jej kamarátka dvíha do rúk ďalšie dielko: „Táto je naša.“ Ďalšia autorka zo skupinky konštatuje: „Moja tu nie je.“ Napokon knižky zostávajú opustené na stole, kým sa ich autori usádzajú v zasadačke a čakajú na vyhodnotenie. Už čoskoro sa dozvedia, že na stole chýbajú práve tie víťazné knižky – už sú na ceste do Poľska.

Víťazov zvolila porota na čele s knihovníčkou Jankou Zurovacovou. V aktuálnom ročníku ich prekvapil počet prác aj silné ekologické cítenie autorov. „Táto generácia to má v sebe a uvedomuje si, že planétu treba chrániť,“ hovorí predsedníčka poroty. Vybrať víťazov nie je jednoduché, no výherné knihy často kričia svojou výnimočnosťou.

„Mal by to byť príbeh, ktorý sa drží témy, rozsahu a vtiahne do deja. Jednoducho – hotová kniha!“ dodáva so smiechom. Kvalitný text musí byť v rovnováhe s originálnym výtvarným spracovaním, ktoré v porote dlhodobo posudzuje aj akademický maliar Stanislav Lajda.

Súťažiaci od Bratislavy po Košice

Súťaž bola pôvodne určená len pre deti zo žilinského regiónu. „Postupne sme sa však dostali do povedomia, dnes máme práce aj z Prešova, Bratislavy či Košíc,“ prezrádza riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková. Vysvetľuje, že s pôvodným nápadom prišla knižnica v Bialsku-Bialej, dnes sa spolu s Frýdkom-Místkom pri vyhlasovaní súťaže a organizovaní medzinárodného kola striedajú. Súťaž im pomohla vybudovať si nadštandardné priateľské vzťahy so zahraničnými knižnicami, s ktorými už uskutočnili viacero projektov.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Tvoríme vlastnú knihu je jediná slovenská súťaž, kde deti vytvárajú také komplexné dielo – s hodnotným obsahom, zaujímavou grafikou aj jedinečným viazaním. Mnohí sa do nej zapájajú hneď, ako sa naučia písať; v aktuálnom ročníku mal najmladší súťažiaci sedem rokov, pamätajú si však aj štvorročného autora originálneho leporela. „Súťaž už organizujeme tak dlho, že autori z prvého ročníka by sem mohli prísť ako pedagógovia či rodičia so svojimi deťmi,“ hovorí Zurovacová.

Tilia, Kamarát smrek a Brezanka

Z najmladšej kategórie postúpili do medzinárodného kola Lucia a Matej Masný, Juraj a Michal Černický, Martina Kysucká, Vanesa Školníková, Lujza Bariaková a Helena Piňáková, prvé miesto získali Alžbeta a Rastislav Lackovci s knižkou Tilia.