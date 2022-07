Román o priateľstve a láske mi dal meno

Môj dydaistický uhol pohľadu.

Krstné mená dostávame v živote z rôznych dôvodov. Niekedy je to dôsledok rodinnej tradície, pocta obľúbenému človeku alebo výber ovplyvní knižná postava, ako sa to stalo mne so sestrou Patríciou. Naším „krstným otcom“ bol nemecký spisovateľ Erich Maria Remarque (1898 -1970).

Článok pokračuje pod video reklamou

Pôvodne sa volal len Erich Paul Remark. Písmená que na konci mali byť prihlásením sa k francúzskym koreňom. Stredné meno si upravil na Maria podľa matky. Nacisti v snahe zlikvidovať ho tvrdili, že si zmenil priezvisko z Kramer, aby zakryl židovský pôvod.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aké dôležité je čítať Pavla Vilikovského Čítajte

Potom, ako sa odmietol dištancovať od adaptácie svojho protivojnoveho diela Na západe nič nové, ktoré získalo v roku 1930 Oscara za najlepší film, sa najprv ocitli jeho knihy v plameňoch a nakoniec prišiel aj o občianstvo. Fašisti sa ho pokúsili viackrát zatknúť, ale on im vždy unikol.

Nakoniec za to vytrestali jeho sestru Elfriede, ktorú poslali na smrť gilotínou so slovami: Váš brat nám ušiel, vy nám neutečiete. Účet za väzenie a popravu 495 ríšskych mariek a 80 fenigov zaplatila staršia sestra Erna. Erich sa to dozvedel až po vojne a venoval jej román Iskra života.

(zdroj: Foto - Archív SME)

V jeho spoločnosti sa pohybovali najkrajšie ženy tých čias, aj keď nie vždy šťastne. Jeho partnerkou bola napríklad Hedy Lamarrová, o ktorej vyšla kniha Jediná žena v miestnosti, ako aj „modrý anjel“ Marlene Dietrichová. Svoj život napokon dožil s treťou manželkou Charlieho Chaplina Paulette Goddardovou, hviezdy z filmov Moderná doba a Diktátor.

Traja kamaráti – príbeh najstratenejšej generácie

Ak ste dávali väčší pozor na hodinách literatúry alebo obľubujete autora „stratenej generácie“, viete, že výber mien v našej rodine nepochádza z jeho najslávnejšieho románu, kde je hlavným hrdinom vojak Paul Bäumer. Náš otec nadovšetko obľuboval Troch kamarátov.