Lukáš Vaculík: Po 40 cigaretách denne som prestal fajčiť hneď

Nedávno oslávil šesťdesiatku. Bez alkoholu, pretože už vyše trinásť rokov nepije. Prestal aj fajčiť. Nenahradil tieto neresti novými, iba si viac vychutnáva jedlo a robenie dobrých skutkov, keď nadránom rozvezie kamarátov domov.

„To, že mi je dobre, mi napĺňajú ľudia, nie veci, nie práca. Ľudia a zážitky,“ hovorí český herec LUKÁŠ VACULÍK, ktorý aktuálne nakrúca v Bratislave nový seriál Prokurátorka.

Považuje ho za veľkú hereckú výzvu, pretože ho nakrúcajú v troch miestnostiach a to, čo sám nezahrá, za neho nikto nedotlačí strihom ani naháňačkou v autách po meste.

Čo vás presvedčilo, aby ste nakrúcali na Slovensku seriál Prokurátorka? Ponuka, ktorá sa neodmieta?

Nie, každá sa dá odmietnuť. Bola to možnosť vyskúšať si žáner, ktorý som ešte nerobil.

Ešte ste nerobili kriminálku?

Ešte som nerobil kriminálku v troch miestnostiach. Je to výsluchovka, chodba a kuchynka. Takže preto.

Tri miestnosti si vyžadujú iný typ herectva?

Hovoril som si, že to môže byť viac herecké. Že to nie je len o tom, že mi režisér povie: teraz budeš utekať za roh... ešte raz, bežal si pomaly... teraz to zasa bolo rýchlo... a nebuď zadýchaný, pretože hráš trénovaného policajta, takže znova.

Teraz sa môžem sústrediť na to, keď mi režisér povie: tu by si mohol byť podozrievavejší, tu by si mohol viac pritlačiť na vypočúvaného. Nie je to sústredené na akciu, je to zovretejšie, sedí tam človek, ktorý je väčšinou podozrivý, a vy musíte získať priznanie.

Takú herecky náročnú rolu ste ešte nehrali?