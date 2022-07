Oheň, ľad a ostrov príbehov

To najlepšie z islandskej literatúry už čoskoro u nás.

Mesiac autorského čítania (MAČ) 2022 predstaví od 3. júla do 3. augusta 2022 každý deň 31 islandských spisovateľov a spisovateliek, spolu s nimi vystúpi aj časť slovenskej a českej literárnej scény. Najväčší literárny festival v strednej Európe sa opäť čiastočne vráti aj do Košíc, k Ostrave, Brnu a Bratislave sa pridá tiež Prešov.

Každý, kto sa spozná s islandskou prírodou, odchádza z tejto maličkej krajiny očarený – sopky, pohoria, ľadovce, oceán, či čierna pláž, gejzíry a vodopády. Podobne je to aj s literatúrou. Každý, kto sa spozná s islandskou literatúrou, vyhradí jej vo svojej knižnici určite rád dostatok miesta. Islandské knihy majú svoje zvláštne čaro, na čo prišiel už celý svet.

Prečo sú z Islanďanov takí zaujímaví spisovatelia a prečo je ich na takú pomerne malú krajinu toľko, zostáva tak trochu záhadou. Vo svojej knihe Hudba ostrova, vďaka ktorej si mnohí (vrátane mňa) obľúbili Island, sa nad tým zamýšľal aj Juraj Kušnierik: „Ako je možné, že medzi 318 tisíckami ľudí dokáže vzniknúť taká silná a pestrofarebná hudobná scéna?

Ako je možné, že národ počtom obyvateľov porovnateľný s Košicami dá svetu niekoľko špičkových elektronických, metalových a punkových kapiel, viacero originálnych pesničkárov a pesničkárok... A okrem toho spisovateľov, ako je Sjón, Ólafur Gunarsson, Arnaldur Indridasson alebo Jón Kalman Stefansson?“

Nikto nevie, no je to tak, Na Islande sa knihy píšu, ako vraví Michal Hvorecký, ale aj hojne čítajú, islandské knihy sa začali prekladať do svetových jazykov a svet ich miluje. Už čoskoro si to najlepšie z islandskej literatúry budeme môcť vychutnať aj u nás v rámci Mesiaca autorského čítania 2022.

„Island má krásnu prírodu, to vie každý, ale je to tiež úžasný jazyk, do ktorého stojí za to sa započúvať. Nikdy neviete, či si z vás robia žarty, alebo hovoria niečo smrteľne vážne,“ hovorí programový riaditeľ festivalu Mesiac autorského čítania Petr Minařík. Island nám Čechom a Slovákom môže podľa neho trochu zdvihnúť sebavedomie, pretože svoju literatúru konečne predstaví krajina, ktorá je o dosť menšia ako tie naše. „Zároveň to však bude aj také malé „prefackanie“, keď zistíme, ako si tam literatúru vážia a podporujú ju,“ dodáva.