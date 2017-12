Lauryn Hillovú vo Fugees zneužívali

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Bývalá členka skupiny Fugees Lauryn Hillová si pomaly, ale isto buduje vlastnú, veľmi úspešnú kariéru. Od vydania svojho sólového albumu The Miseducation Of Lauryn Hill sa ...

13. júl 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Bývalá členka skupiny Fugees Lauryn Hillová si pomaly, ale isto buduje vlastnú, veľmi úspešnú kariéru. Od vydania svojho sólového albumu The Miseducation Of Lauryn Hill sa pred verejnosťou uzavrela, a to i napriek tomu, že z jej albumu sa predalo vyše päť miliónov kópií a priniesol jej päť cien Grammy. Vystúpenie na odovzdávaní cien BET Awards rozprúdilo debaty o tom, že skupina Fugees pripravuje nový album. "Ak teraz budem robiť hudbu, bude to iba pre moje deti. No ak na tom chce niekto zarábať, je mi to jedno," povedala speváčka. "Obdobie s Fugees bolo iba o sprisahaneckej kontrole, manipulovaní a závislosti. Zneužívali ma tak, že mnoho ľudí by to na mojom mieste ani nezvládlo." Hillová je vydatá za syna Boba Marleyho Rohana. V minulosti chodila aj so svojim kolegom Wyclefom Jeanom, no ich vzťah dlho nevydržal. "Ako mladá žena som v každom videla iba to najlepšie. Nevidela som však nezodpovednosť všetkých mužov. Zistila som však, čo je to lož a ako funguje," povedala na adresu vzťahov s mužmi.