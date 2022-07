Knižná dovolenka na Slovensku

Spoznávať našu vlasť možno aj s knihou v ruke.

Kam vyrazíme? Táto otázka zaznie na mnohých rodinných poradách, ktorých cieľom je vydumať, ako si užiť prázdninovo-dovolenkové obdobie čo najlepšie. Vynárajú sa túžby a očakávania, občas vysnená predstava narazí na komplikáciu, názorový nesúlad. K rozhodnutiu však dôjde, letné dni ubiehajú, Slováci sa vydávajú rôznymi smermi – v ústrety moru, exotike, neznámu. Mnohí však po exotike netúžia, rozhodnú sa zostať na Slovensku...

Slovensko ponúka veľa príjemných dovolenkových možností a leto je pre rodiny s deťmi skvelým obdobím na ich objavovanie – ideálne najprv knižne. Knižná objavno-poznávacia cesta naprieč Slovenskom ich totiž obdarí poriadnou hromadou vedomostí, ktoré sa neskôr určite uplatnia, zintenzívnia a prehĺbia zážitky načerpané pri spoznávaní vlasti naživo. Zažiť ju umožňujú viaceré knihy, ktoré sú stvorené pre detských čitateľov a ich rodičov.

Poviem ti, ako to bolo

(zdroj: Foto - Archív SME)

Leto láka sústrediť sa na prítomnosť a blízku budúcnosť. Dočasné odolanie môže byť informačne prínosné, a preto sa oplatí na chvíľu zahľadieť do minulosti. Presnejšie, do minulosti našich predkov. Ukáže nám ju Ivan Mrva v knihe Poviem ti, ako to bolo. Opisuje, ako kedysi vyzeral život detí a ich rodín – čím sa živili, ako sa kedysi jedávalo, obliekalo, vzdelávalo, ako vyzerali ich príbytky...

Autor ukazuje pravdivú minulosť, neprefarbuje ju kvôli deťom na ružovo. Netají, že bola často krutá, nespravodlivá, smutná (chudoba, vysoká úmrtnosť, nevzdelanosť, detská práca atď.), ale ukazuje, že zvyky a tradície, hry, piesne, remeslá a medziľudské vzťahy ju robili jedinečnou, hodnou žitia.

Džbány, košíky, medovníky

(zdroj: Foto - Archív SME)

Minulosť ešte neopúšťame, čaká nás remeselnícka knižná výprava. Vezme nás na ňu Valentína Figeľová v knihe Džbány, košíky, medovníky. Predvádza štrnásť remesiel, odôvodňujúc ich výber osobným vzťahom k nim.

Debnárstvo, drotárstvo, gubárstvo, korytárstvo, košikárstvo, medovnikárstvo... Autorka opisuje činnosti remeselníkov, zhotovenie jedinečných výtvorov, ktoré si môžeme poobzerať. Tvorivo sa môže prejaviť aj čitateľ – dotvoriť háčkovanú dečku, vyzdobiť tanier, nakresliť šúpoľové bábiky.

Kniha Džbány, košíky a medovníky je sympatickým knižným dôkazom, že máme nádherné remeslá, ktoré si zaslúžia našu hrdosť, predstavenie deťom, snahu o ich zachovanie.