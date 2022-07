Porotca Talentu Jaro Slávik: Snažím sa byť najmenším blbcom v miestnosti

Nádejné talenty, moderátori i porotcovia sa menia, iba on je tam od roku 2010, keď sa vysielala prvá séria šou Česko Slovensko má talent.

Má na to svoje vysvetlenia, rovnako ako na účasť detí v programe, vykrádanie cudzích nápadov, či prínosy neúspechov a zlých správ.

„Žiť s tým, čo sa deje v mojej hlave, nie je úplne jednoduché," vysvetľuje porotca JARO SLÁVIK.

Radšej číta, skúša nové športy a výzvy, ako by sa mal stretávať s ľuďmi. Učí sa plávať, rozprávať pomalšie a uveriť v to, že je hviezda.

Talent načína 10. sériu. Porotcovia sa striedajú, vy ostávate. Prečo?

Neviem. Môže to mať dve vysvetlenia, ale obidve sú narcistické. Možno preto, že si divák zvykol a už nechce zmenu. Za to som vďačný, neberiem to ako samozrejmosť.

Druhým vysvetlením je, že to nikto iný nechce robiť. Nie je to najvďačnejšia úloha byť poslom zlých správ, takže môžbyť je to toto.

Neprekáža vám byť poslom zlých správ?

Nie. Pretože neexistuje zlá a dobrá správa, existuje len správa a tá pomáha. Viete, na čom ste, nemusíte si klamať, nemusíte žiť v ilúzii. Keď nežijete v ilúzii, môžete snívať o niečom inom.

Myslíte si, že to súťažiaci berú takto? A nie tak, že vy ste ten zlý, čo nevidí ich veľký talent?

Neviem, ale nemôžete sa zaujímať o pocity všetkých ľudí, s ktorými ste v pracovnom vzťahu. Môžete sa zaujímať o seba a o svojich blízkych.

Ste za tých desať rokov stále rovnaký?

Dúfam, že nie.

A v čom sa vyvíjate?

Starnem.

Akože múdriete?

Nie, starnem.

Mení sa nejako samotná súťaž?