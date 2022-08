Michal Dvořák: Keď v šoubiznise zistíte, že vás okrádajú, už sa s tým nedá nič robiť

Boli časy, keď mal jednu malú miestnosť a jednu pevnú linku, a predsa zorganizoval turné po celom Česku a Slovensku. Zo všetkých členov skupiny Lucie sa MICHAL DVOŘÁK ukázal ako najšikovnejší manažér, ktorý dokáže eliminovať pokusy zlodejov a podvodníkov, a to mu zostalo dodnes.

Po tom, ako sa viackrát ocitli na okraji rozpadu, považuje za zázrak, že Lucie ešte drží pokope. Okrem iného to pripisuje aj tomu, že každý má slobodu venovať sa aj sólovým činnostiam.

On, pôvodne športovec a absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity, mal vždy veľké plány. Po veľkej šou Vivaldianno sa pustil aj do hudobno-obrazového projektu Alfons Mucha eMotion. Keďže vraj Čechom chýba sebavedomie a nevedia sa starať o svojich velikánov, úlohu vzal na seba a je pripravený znášať za to aj kritiku.

Nikdy ste neoľutovali, že ste sa nedržali športovej kariéry? Možno ste mohli byť bohatý ako Ivan Lendl a mať aj vy nejakého Muchu doma.

Nie som ako Ivan Lendl, že by som drel na jednej veci celý život. Športovec musí dodržiavať pravidlá a mať jasný plán, ja sa predsa len cítim lepšie ako umelec. Potrebujem nezávislosť a pestrosť a vedieť, že si môžem všetko vyskúšať a potom si z toho vybrať to, čo mi ide najlepšie.

Zdá sa, že máte rád aj náročné a riskantné projekty. Prečo?

Niežeby som si dopredu vyhľadával trápenia a úskalia a potreboval ich zdolávať ako Nanga Parbat v Himalájach. Potrebujem ísť len vlastnou cestou a to so sebou risk prináša.

Keď sme chystali šou o Muchovi, niektoré veci sme robili prvýkrát v živote. Nemali sme sa s kým poradiť, nemali sme sa od koho učiť, a teda sme si museli prejsť viacerými slepými uličkami a vracať sa z nich. Prekonávať prekážky v akejkoľvek forme však, myslím si, musí byť súčasťou tvorby.

Keď ste začínali so skupinou Lucie, veľmi rýchlo ste sa stali aj manažérom. Kedy ste si uvedomili, že byť umelcom nestačí?

Nenašiel som človeka, ktorý by mi v manažovaní a neskôr v produkcii projektov pomohol. Buď to boli síce nadšenci, ale amatéri, alebo to boli zlodeji a podvodníci. Alebo hochštapleri, ktorí nevedia, čo by ešte získali vo svoj prospech.