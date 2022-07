Všetko, všade, naraz, teraz!

Mnohovesmír, multivesmír, paralelný vesmír.

Americká, azda i skutočne nezávislá snímka (z hľadiska financovania a kreatívnej kontroly) Everything Everywhere All at Once (v slovenskej distribúcii od 21. júla 2022 pod názvom Všetko, všade, naraz) je typickým príkladom filmu, ktorý predchádza jeho povesť. Jeho globálna reklamná kampaň, ak vôbec ide o reklamnú kampaň, je totiž postavená na tom, že Všetko, všade, naraz je taký ten film „Dávid“ (malý, nezávislý, okrajový), ktorý existuje vo vzťahu k filmu „Goliáš“ (veľký, závislý, centrálny) Doktor Strange v mnohovesmíre šialenstva. Akože tým, čo oba tie filmy spája, je širšia rámcujúca téma – mnohovesmír, multivesmír, paralelný vesmír, kvantový vesmír -, a tým, čo ich rozdeľuje, je miera kvality spracovania a jej hĺbka.

No a ten Dávid aj teraz dal Goliáša dole, čo v praxi vyzeralo tak, že paralelne s tým, ako sa Doktor Strange v mnohovesmíre šialenstva dostal v máji do kín, objavili sa správy o tom, ako mu z hľadiska návštevnosti veľmi výrazne konkuruje práve Všetko, všade, naraz.

Že naň chodí fakt veľa divákov, hoci v žiadnom prípade nemal takú obrovskú kampaň ako mnohovesmír Doktora Strangea, že sa tým divákom páčil viac, že vzhľadom na náklady zarobil viac peňazí a tak vôbec, príbeh, ktorý milujeme, príbeh o outsiderovi, ktorý poráža favorita navzdory pravdepodobnosti i očakávaniam.

Dobre, že sa tak stalo, lebo práve vďaka tomuto stretu – aspoň sa to tak môže javiť – sa snímka Všetko, všade, naraz, dostáva aj do našich kín, navzdory tomu, že jej svetová premiéra sa konala už 25. marca. A tam, v kinách, asi prepadne, respektíve, ak sa na ňu pôjde pozrieť modelový mainstreamový divák – dav, bude prinajmenšom v rozpakoch.

Všetko, všade, naraz (zdroj: Foto: cinemax.sk, imdb.com)

Ale kiež by som sa mýlil. Ten konfrontačný súperiaci vzťah medzi Všetko, všade, naraz a Doktorom Strangeom a mnohovesmírom šialenstva je totiž, hoci sa tvári opodstatnene, umelou konštrukciou, neexistujúcou senzáciou, búrkou v pohári vody, čímsi, čo si zamieňa koreláciou s kauzalitou.

Paralelné filmy

Áno, platí, že zápletky oboch filmov sú v hrubých rysoch vystavané na podobnom koncepte – paralelný vesmír – a tematicky ich prepája aj ústredný problém – kríza identity, vzťahy v rodine, láska, avšak je to podobnosť, ktorú si uvedomíme, až keď nás na ňu niekto upozorní.

Ešte inak – áno, Doktor Strange a mnohovesmír šialenstva a Všade, všetko, naraz sú filmy, ktoré sú si podobné vzhľadom na to, o čom sú, avšak podstatne dôležitejšie je, že sú rozdielne vzhľadom na to, aké sú.

Ten prvý je veľký utrmácaný komerčný blockbuster, film, ktorý vznikol predovšetkým preto, aby generoval zisk a generuje ho spôsobom vlastným dnešnému blockbustrovému komiksovému mainstreamu. Alfou a omegou je tu efektná akcia, doslova obžerstvo vizuálnych efektov, ktoré sú sofistikované zdanlivo komplikovanou dejovou linkou s presahom.

Odohráva sa to vo viacerých paralelných realitách, čo znamená, že neplatia prakticky žiadne pravidlá a udiať sa môže čokoľvek, relativistické je v ňom úplne všetko.