Deti hrajúce sa pred zbombardovaným domom. Fotografie Mariupoľa prepašoval v obale od sladkostí

Bratislavský hrad otvoril novú výstavu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťtri dní v ohrození vlastného života fotografoval Viačeslav Tverdochlib katastrofy počas bombardovania Mariupoľa.

Takmer mesiac po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, 22. marca, sa mu podarilo z obliehaného mesta vyjsť. Kartu, na ktorej mal uložené fotografie, skryl do obalu zo sladkostí. Bol si vedomý nebezpečenstva, ktoré by mu hrozilo v prípade, ak by ho odhalili. Vďaka odvahe teraz jeho svedectvo môže vidieť aj slovenská verejnosť.

V bezprostrednej blízkosti bombardovania

Výstava Pozeraj sa! Mariupoľ! predstavuje na Bratislavskom hrade štyri desiatky fotografií z jednej z najväčších humanitárnych katastrof 21. storočia. Počas trojmesačného ruského obliehania mesta zomrelo podľa oficiálnych odhadov 22-tisíc civilistov.