Retro pre troch

Dobre spravené retro nikdy nestráca pútavosť ani aktuálnosť. Z ponuky streamovacích spoločností sme vybrali tri.

Pomaly, pokojne

Keď pred časom Steven Soderbergh oznámil, že končí, mal zrejme na mysli, že prestane brať ohľad na zákonitosti filmového biznisu a bude už robiť len to, čo ho baví. V roku 2018 na Berlinale uviedol komorný triler Nepríčetná, nakrútený mobilným telefónom. Rok nato mal v Benátkach premiéru jeho hviezdne obsadený Laundromat o finančných podvodoch známych ako Panama Papers.

V roku 2020 vyvolal rozporuplné reakcie komediálnou drámou Let Them All Talk s Meryl Streepovou, Dianne Wiestovou a Candice Bergenovou. Nedávno sme písali o jeho minimalistickom trileri KIMI, dnes prišiel rad na kriminálnu drámu No Sudden Move (Žiadne prudké pohyby), nakrútenú pre HBO v roku 2021.

No sudden move (zdroj: FOTO - Netflix, HBO)

Ani v tomto prípade adresátom nie je bežné publikum, bažiace po priamočiarej zábave vyšperkovanej vizuálnymi atrakciami. Ani tento film neoslovil masy, čakajúce novú Dannyho jedenástku, hoci to, čím Soderbergha upútal, je práve jeho vizuálna stránka.

Scenárista Ed Solomon napísal príbeh z päťdesiatych rokov. Rôznorodá partička drobných a napospol smoliarskych kriminálnikov má inkasovať tisíce za zdanlivo jednoduchú prácu. Keď si uvedomia, že niekto na nich ušil podraz, zoberú veci do vlastných rúk a podarí sa im parádny záťah. Takmer.

Soderbergh, ktorý si pod pseudonymom Peter Andrews film sám nasnímal a ako Mary Ann Bernard ho sám aj zostrihal, obsadil hviezdy gangsterských filmov: Don Cheadle, Benicio Del Toro, Brendan Fraser, Ray Liotta a Matt Damon. Rola sa ušla aj Kieranovi Culkinovi.

Ohlasovaní Nicolas Cage a George Clooney vypadli pre covid. Tí, čo zostali, nehrajú naoko, na efekt. Zľahka načrtávajú autentické charaktery v súlade s režisérovým humorom. Film síce nie je komédia, ale je presiaknutý zveličením, suchým až absurdným situačným vtipom, prekvapivými zvratmi a pointami na spôsob anekdot.

Päťdesiate roky evokujú nielen lokácie, interiéry a kostýmy. V úsilí navodiť dobovú atmosféru Soderbergh volí zábery, uhly i zvláštnu optiku plnú čudnej hĺbky ostrosti, skreslení, odbleskov a iných artefaktov. Vášnivo sa hrá s obrazom i s celým žánrom, posúva ho, deformuje, skúša robiť inak. Prínosom by bolo, aj keby len zmapoval, kadiaľ cesty nevedú. On však nakrútil nesmierne zábavný, hravý, pre niekoho azda príliš nenápadný, no predsa – žánrový skvost s nečakaným ekologickým apelom.

Takto sa to robí

do psej matere! – povedal by klasik.

Film režiséra Georgea Roya Hilla The Little Drummer Girl podľa románu Johna le Carré v roku 1984 nesprevádzalo nadšenie, hoci v ňom hrali Diane Keaton, Klaus Kinski a David Suchet. Ani nadštandardná minutáž (130 min.) nedovolila adaptovať literárnu predlohu komplexne, bez zjednodušení a kompromisov.

„Látka je ideálna na televízny seriál,“ tvrdili recenzenti. V roku 2018 sa jej ujal kórejský filmár Chan-wook Park so svojím kameramanom Woo-hyung Kimom, s britskými scenáristami Claire Wilsonovou a Michaelom Lesliem.

The Little Drummer Girl (zdroj: FOTO - Netflix, HBO)

Na vzniku šesťdielnej série s celkovou dĺžkou päť hodín a 45 minút sa ako výkonný producent podieľal aj sám le Carré. Po tom, ako teraz v máji Chan-wook Park zažiaril v Cannes mysterióznou romantickou drámou Heeojil gyeolsim, zaradila služba HBO Max do ponuky jeho seriál spred štyroch rokov.