90 rokov benátskeho filmového festivalu

Veselé hry s časom

Filmový festival v Benátkach, ktorý sa koncom leta bude konať 79. raz, v júli oslávil deväťdesiatku, hoci ju má v auguste. Questa è l’Italia, cari signori!

Sedemdesiaty deviaty ročník benátskeho filmového festivalu sa síce uskutoční od 31. augusta do 10. septembra 2022, no pozornosť filmového sveta sa uprela na Lido už v júli. Prvý ročník sa konal na terase secesného hotela Excelsior na brehu Jadranského mora od 6. do 21. augusta 1932 a otvorilo ho predstavenie hororu Dr. Jekyll and Mr. Hyde amerického režiséra s arménskymi koreňmi Roubena Mamouliana. Hneď prvý rok usporiadatelia zaregistrovali 17 453 predaných vstupeniek.

Pri príležitosti jubilea sa teraz 9. júla v Benátkach konalo viacero spomienkových podujatí.

Namiesto torty

V knižnici historického archívu Biennale v benátskej štvrti Giardini sa 9. júla zišli filmoví vedci, teoretici, kritici, producenti, organizátori filmových podujatí i filmári na medzinárodnej konferencii. Okrem odbornej teoretickej časti ponúkla i časť osobnejšiu, venovanú svedectvám protagonistov, organizátorov a laureátov.

Gróf Giuseppe Volpi, priekopník filmu a zakladateľ benátskeho festivalu (zdroj: Foto: La Biennale di Venezia)

Do mesta na lagúne prišli Valeria Golino, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Margarethe Von Trotta, ale tiež niekdajší riaditeľ Biennale Paolo Baratta, bývalý riaditeľ festivalu Felice Laudadio, režisér Marco Bellocchio, kritik Michael Ciment, filmový historik Peter Cowie a mnohí ďalší. Úradujúci prezident Biennale Roberto Cicutto s aktuálnym riaditeľom Mostry Albertom Barberom predstavili a pokrstili knihu kunsthistorika Giana Piera Brunettu La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1932 – 2022.

Benátsky jour de fête zakončilo – ako inak – filmové predstavenie v Sale Grande festivalového paláca na benátskom Lide. Na programe bol dvanásťminútový holandský film Regen v réžii Mannusa Frankena a Jorisa Ivensa z roku 1929, nasledovaný romantickou komédiou Maria Cameriniho Gli uomini, che mascalzoni… z roku 1932. Oba ako horúce novinky videli v roku 1932 aj diváci na terase Excelsioru.

Netušili, že lyrická impresia Dážď sa stane klasikou filmovej avantgardy, znalcami hodnotenou rovnako ako diela Dzigu Vertova. Alebo že Muži, tí darebáci… s Vittoriom De Sicom v jeho prvej hlavnej role predpovedá nový filmový jazyk talianskeho neorealizmu.

Súčasťou osláv je aj výstava, venovaná prvému benátskemu festivalu, ktorú 8. júla sprístupnili pre verejnosť v paláci Ca’ Giustinian – sídle vedenia Biennale. Mnohé z exponátov, autentických dobových dokumentov, fotografií, plagátov, vstupeniek i filmových pásov neboli dosiaľ nikdy vystavené.