Dominik Hronec: Ponúkame exkluzívny obsah, ktorý inde nenájdete

Streamovacie služby prišli s demokratickou ponukou.

Jedno z demokratických pravidiel hovorí, že zodpovednosť za výber a rozhodnutie je na občanovi. A streamovacie služby prišli s demokratickou ponukou, ktorá sa neodmieta: Ty, divák, si pán svojho času, vyber si, čo budeš pozerať. Dominik Hronec je kreatívny riaditeľ mediálnej spoločnosti Film Europe SK / CZ, ktorá prevádzkuje streamovaciu službu Edisonline.

Streamovacie spoločnosti zažili v posledných rokoch veľký rozmach (dôvodov je nepochybne viacero – lepšie internetové pripojenie, stagnácia televízneho trhu, ale aj pandémia...) S akými ambíciami pôsobí Edisonline na našom trhu? Darí sa ich napĺňať?

Pamätám si, ako sme pred dvadsiatimi rokmi cestovali do Kokavy nad Rimavicou za starými rodičmi. Môj otec Ivan bol taký vzrušený z jednej zahraničnej informácie, že sa rozhodol cestou do Kokavy zavolať jednej novinárke, aby jej pretlmočil správu o budúcnosti sledovania filmov. Išlo o Video On Demand, v skratke VOD, v slovenčine video na požiadanie, ľudovo streamovacia platforma.

Greta. (zdroj: Foto - Archív Film Europe)

V tom čase ešte nebol internet taký rozšírený ako dnes, a preto sa celá myšlienka VOD sústredila okolo televíznych dodávateľov, ktorí vtedy začali experimentovať s video požičovňou priamo v ich systéme káblovej televízie. Pre mňa to znelo ako nudné sci-fi a nejako ma predstava prestať navštevovať videopožičovňu nelákala.

O dvadsať rokov neskôr tu máme už niekoľkú VOD revolúciu a paradoxne televízni operátori, u ktorých som VOD počul prvýkrát, sú na chvoste záujmu.

V tejto spletitej VOD džungli pred viac ako dvoma rokmi vznikol Edisonline ako online rozšírenie filmovej ponuky nášho kina a kaviarne Edison Filmhub v Prahe a pripravujúceho Edison Filmhubu v Bratislave. Edisonline sa časom stal samostatnou a nezávislou službou od Edison Filmhubu.

Naša spoločnosť Film Europe, ktorá zastrešuje Edison brand, cieli v kinách na päť až desať percent divákov. Z toho máme na Slovensku a v Česku jedno až dve percentá z trhu. Táto štatistika momentálne kopíruje náš Edisonline podiel na VOD trhu. Našou ambíciou je pokryť na česko-slovenskom trhu päť percent.

Experimentovanie SVOD (mesačné predplatné stoviek filmov), TVOD (požičanie jedného filmu na dva dni) a PVOD (požičanie jedného filmu na dva dni, ktorý je ešte v kinách za prémiovú cenu) nám pomáha získavať nových divákov. Nie všetci diváci sa chcú zaviazať na celý mesiac, počas ktorého nemusia stihnúť viac ako jeden film. Preto si myslím, že predajná variabilita pomáha Edisonline sa odlíšiť od väčšiny platforiem.

Chľast (zdroj: Foto - Archív Film Europe)

Zároveň českí a slovenskí VOD diváci majú pred sebou ešte dlhú cestu. Stále u nás vládne aj kultúra nelegálneho sťahovania filmov a pirátov. Na druhej strane nedávny príchod nových VOD platforiem ako HBO Max alebo Disney+ na náš trh môže byť pre nás krátkodobou konkurenciou, ale z dlhodobého hľadiska skôr prínosnou skúsenosťou.