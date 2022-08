Vystavujú sa ohrozeniu života. Ale ich posadnutosť sopkami a jedného druhým je silnejšia

V slovenských kinách je dokumentárny film Erupcia lásky.

Hodnotenie 8 / 10 Erupcia lásky Zhrnutie: Portrét milostného trojuholníku Katie, Mauricea a vybuchujúcich sopiek.

Pochádzali z rovnakého regiónu, no nevedeli o sebe, až kým ich nespojila láska k sopkám. Zaľúbili sa do seba a vytvorili pár v súkromí aj v práci. Dvaja vedci, ktorých priťahujú sopky natoľko, že sa pre ne bežne vystavujú ohrozeniu života.

Ale čo na tom, keď sú spolu a venujú sa tomu, čo ich fascinuje.

Vedia, že každý z nich je iný a vedia, že patria k sebe. Často si zo seba uťahujú, no je to len dôkaz pevnosti ich puta.

O dvojici francúzskych vulkanológov Krafftovcov rozpráva režisérka Sara Dosa v dokumente Erupcia lásky, ktorý odkrýva čaro prírodných živlov aj jedného partnerského vzťahu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šibalská tvár a bláznivé nápady

Sú to takí zábavní čudáci. Keď si Katia Krafft nasadí na hlavu podivný chránič, aby sa mohla dostať k rozbúrenej sopke čo najbližšie, jej manžel ju hneď otestuje tým, že do nej hodí veľký balvan, až to ňou zatrasie. Je to nečakané a pre diváka aj smiešne, no Katie je zrejme už zvyknutá.