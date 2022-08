Kultúrne tipy: Výstava dobrých skutkov aj festivalovanie na Atmosfére

Kam sa vybrať za kultúrou tento týždeň?

Festival Atmosféra

Hontianske Nemce 5. - 7. augusta

Prvý augustový víkend sa bude konať jubilejný desiaty ročník festivalu Atmosféra na lúke neďaleko Hontianskych Nemiec. Program budú tvoriť koncerty aj sprievodné aktivity, ktoré aj odľahčia aj prinútia premýšľať, či podujatia pre detského diváka.

Brány festivalu sa otvoria v piatok o 12.00 hod. a v prvý festivalový večer vystúpia napríklad muzikanti z kapely Para, Timea, Kubo Ursíny či skupina Medial Banana. K záveru dňa si pod DUB stageom návštevníci spolu s organizátormi a umelcami zaspomínajú na Mekyho Žbirku počas spomienky na jeho osobnosť.

V sobotu si účastníci môžu spríjemniť ráno jogou, ale aj čítaním rozprávok pre najmenších. V rámci sprievodného programu budú prebiehať diskusie o vzťahoch či popôrodnej sexualite, ale aj o digitálnom rodičovstve. Deti možno vziať na rôzne workshopy, budú sa môcť napríklad priučiť, ako vyrábať keramiku na hrnčiarskom kruhu.

Po prvýkrát organizátori pripravili program aj v nedeľu. Popri pomalých raňajkách návštevníkom zahrajú zoskupenie Nina Rosa a Martin Geišberg, ktorý je už neoddeliteľnou súčasťou Atmosféry.

Festival Atmosféra oslávi tento rok svoje desiate jubileum. (zdroj: Martina Mlčúchová, FB Atmoséra)

Letné kino pod Palmou: Happy End

Nová Cvernovka, Bratislava 4. augusta o 20.30 hod.

V kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka pokračuje Leto pod Palmou. Ide o sériu podujatí, ktorého súčasťou sú inscenácie nezávislých divadelných súborov, vystúpenia alternatívnych hudobných interpretov a DJ-ov, letné kino s dokumentárnymi i hranými filmami.

Vo štvrtok 4. augusta sa bude premietať film Michaela Hanekeho Happy End, ktorý reaguje na rôzne aktuálne spoločenské témy: kríza v medziľudských vzťahoch, kríza v rodine, kríza v spoločnosti ako takej. Zobrazuje aj to, ako sa stávame jeden voči druhému slepými.

Rodina Laurentovcov sa denne stretáva pri stole, no je to to jediné, čo ich spája. Príbeh zachytáva typickú buržoáznu rodinu, ktorá sa cez patriarchu, jeho dcéru, dvoch vnukov a pravnučku postupne rozpadá, lebo každý člen rodiny sa zaoberá len vlastnými problémami. Tie sú umocnené prebiehajúcou migračnou krízou v časti Francúzska, kde žijú.

Film Michaela Hanekeho Happy End v hlavnej úlohe s Isabelle Huppertovou. (zdroj: Films du Losange)

Rok dobrých správ Martin Smatana

Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok 9. júna - 28. augusta

Tvorca animovaných filmov Martin Smatana vystavuje pozitívne príbehy z textilu, ktoré sú súčasťou jeho animovaných filmov a zároveň výber jeho textilných ilustrácii z knihy Rok dobrých správ. Jeho snahou je v týchto neľahkých časoch, ktoré sú zahltené negatívnymi správami, upriamiť zrak na správy dobré.

Výstava sa snaží dostať pod povrch, hľadať a prezentovať rozmanitý svet, ktorý pohltilo čiernobiele vnímanie sveta, ktoré nedávno priniesla pandémia. Je to výstava dobrých skutkov ľudí.

Autor sa zameral na 52 udalostí okolo roku 2020, ktoré spája myšlienka spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a princípy ľudskosti. V polarizovanom svete sa snaží zdôrazniť potrebu budovania medziľudských vzťahov a tolerancie.

Ilustrované príbehy majú univerzálny a nadčasový charakter so zámerom spojiť rozdelený svet. Príbehy majú aj motivačný charakter, ktorého podstatou je viera, že viac dobrých správ dokáže urobiť naše životy opäť o čosi krajšími a lepšími.

Mal Smatana je držiteľom rôznych ocenení a jeho film Šarkan vyhral aj národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Ako prvý slovenský film bol zaradený do filmotéky Múzea moderného umenia v New Yorku MoMA.

Ukážka príbehov z textilu: Rok dobrých správ Martina Smatanu. (zdroj: SNG)