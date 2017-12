Skupina Queen venuje svoj koncert záchranárom

LONDÝN - Rocková skupina Queen, ktorá tento rok slávi veľký comeback, pozvala na svoj zajtrajší koncert v londýnskom Hyde Parku všetkých záchranárov, pomáhajúcich obetiam bombových útokov v britskej metropole. "Berte tento koncert ako poctu vašej práci .

14. júl 2005 o 9:00

LONDÝN - Rocková skupina Queen, ktorá tento rok slávi veľký comeback, pozvala na svoj zajtrajší koncert v londýnskom Hyde Parku všetkých záchranárov, pomáhajúcich obetiam bombových útokov v britskej metropole. "Berte tento koncert ako poctu vašej práci a ako gesto vďaky," citoval server BBC slová Paula Rodgersa, ktorý na poste speváka nahradil Freddieho Mercuryho.

Koncert sa mal pôvodne uskutočniť minulý piatok, deň po bombových útokoch v meste. "Hrali sme v Nemecku, a keď sme sa dozvedeli, čo sa stalo, pricestovali sme ešte v ten deň domov. Boli sme veľmi šokovaní a smutní," dodal gitarista Brian May. Bude to prvý koncert legendárnej skupiny v Hyde Parku po dlhých 29 rokoch. Queen vystúpia spolu so skupinou Razorlight a spevákom Danom Hawkinsom zo skupiny The Darkness. (peb)