Paul Newman spálil autobiografické nahrávky. Ožili hlasom Georga Clooneyho

Paul Newman a Joanne Woddward päťdesiat rokov tvorili manželský pár.

Boli hollywoodskou anomáliou. Veľké filmové hviezdy Paul Newman a Joanne Woddward päťdesiat rokov tvorili manželský pár. Ako sa im to darilo i nedarilo, dokumentuje nový seriál HBO.

Meno Paula Newmana dobre poznajú aj slovenskí diváci a to nielen preto, že má údajne slovenské korene. Medzi snímky, ktoré sa s týmto menom spájajú sú najmä Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969) a Podraz (1973). Vytvoril tu nesmrteľnú dvojicu s kolegom Robertom Redfordom.

Priradiť však ku konkrétnym snímkam Newmanovu druhú manželku Joanne Woodward už môže byť väčší problém. Táto dynamika, kto mal príležitosti a kto sa svojich vyhliadok pri troch spoločných deťoch (čiastočne) vzdal sa preplietala ich vzťahom už od počiatku.

Detailne sledovaný pár

Príbeh Joanne a Paula hovorí o oboch najmä ako o dvojici, ktorú si (nielen) rodná Amerika váži najviac a priraďuje ich k najznámejším umelcom. Bolo to aj preto, že ich manželstvo spoločnosť detailne sledovala. Nadobúdala tak pocit, že ich dobre poznala a zaznamenala každý ich partnerský úspech aj každy pád.

Na ich život a tvorbu sa rozhodol pozrieť herec Ethan Hawke. Pri práci vychádzal zo záznamov samotného Newmana, ktoré mali byť základom jeho autobiografie. Väčšinu nahrávok však sám herec vlastnoručne spálil.