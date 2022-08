Vladimír Kobielsky: Čím ste horší, tým ste lepší, vraveli mi

Keď si ho ľudia mýlia s postavou, ktorú hrá, nevadí mu, ani keď ho považujú za pripečeného tajtrlíka. Pretože to znamená, že tú rolu uveriteľne zahral.

Sedem rokov nakrúcal Panelák, štyri roky Búrlivé víno, päť rokov denný seriál Oteckovia. Ten TV Markíza zrušila rovnako, ako šou Dobre vedieť. Neobjaví sa ani v druhej sérii Druhej šance, hoci aj jeho postava by si druhú šancu zaslúžila.

Obľúbený herec VLADIMÍR KOBIELSKY si tak konečne užíva voľno, leto, deti a plody stromov, ktoré zasadil. A teší sa na nové projekty.

Ako trávite tieto letné dni, menežujete prázdniny svojich detí?

Snažíme sa vymyslieť pre nich program, ktorý by si naozaj užili. Našťastie máme aj babky aj dedkov, ku ktorým radi chodia a oni sa na svoje vnúčatá vždy tešia. Starší syn už je aj sám na zájazde.

Mám konečne čas, nič nerobím a po tom časovom vypätí, aké som zažil - Panelák, Búrlivé víno, denný seriál Oteckovia - mám čas vydýchnuť si.

Naozaj je to úľava? Nie je tam aj pocit prázdna, že zrazu neviete, čo robiť s toľkým voľným časom?

Nesmierne si vážim, že mám prácu, ktorú mám rád a ktorá mi prináša stabilné zázemie. Viem, že to nie je samozrejmosť. Ale áno, je to trochu záťaž na psychiku. Snažím sa nájsť si vždy nejakú aktivitu, ktorou by som to kompenzoval.

Mám vo výhľade ďalšie projekty a tak si hovorím, treba si užiť ten čas, kým to zase začne.

Vašou doménou v domácnosti sú vraj záhrada a ovocné stromy.