Diváci Batgirl neuvidia. Film sa zaradí medzi najdrahšie zrušené projekty

Do hlavnej úlohy Batgirl obsadili herečku Leslie Graceovú. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Filmové štúdio Warner Bros sa rozhodlo, že verejnosti nepredstaví chystaný film Batgirl, ktorý sa mal tento rok objaviť na streamovacej službe HBO Max.

Príbeh zo sveta komiksového Batmana s hlavnou postavou opačného pohlavia podľa zahraničných médií nebude mať premiéru ani na uvedenej platforme, ani v kinách.

Projekt ukončili po investovaní desiatok miliónov dolárov a po tom, čo už bolo dokončené nakrúcanie. Podľa denníka The Guardian sa Batgirl zaradila medzi najdrahšie zrušené filmové projekty všetkých čias.

Dôvody zrušenia neboli bezprostredne úplne jasné. Spoločnosť Warner Bros médiám oznámila, že rozhodnutie súvisí s "posunom v stratégii nášho vedenia" ohľadom HBO Max a komiksového sveta značky DC.

Správa sa objavila po zmene na čele konglomerátu Warner Bros. Discovery, ktorého nový šéf David Zaslav kladie dôraz na znižovanie výdavkov, uvádza web The Hollywood Reporter.

Zároveň sa objavili informácie o interných pochybnostiach ohľadom kvality filmu.

Bulvárny The New York Post, ktorý o zrušení premiéry informoval ako prvý, citoval nemenovaný zdroj, ktorý hovoril o veľmi zlých ohlasoch na prvé premietacie testy. V produkčnej spoločnosti údajne panovali obavy, že premietanie "príšerného" filmu by spôsobilo nenapraviteľné škody.

Do hlavnej úlohy Batgirl obsadili nie príliš známu herečku Leslie Graceovú, po jej boku sa potom mali objaviť etablované hviezdy Michael Keaton a J. K. Simmons.

Pôvodný rozpočet filmu bol okolo 90 miliónov dolárov, konečné náklady na produkciu ale boli vyššie v dôsledku covidových opatrení. Podľa informácií NY Post dokonca presiahli 100 miliónov dolárov.

Spoločne s Batgirl Warner Bros zrušilo aj premiéru animovanej snímky Scoob!: Holiday Haunt zo série o psovi Scooby Doo a jeho priateľoch. Podľa zdrojov amerických médií na jeho produkciu štúdio vynaložilo asi 40 miliónov dolárov.