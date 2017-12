V auguste natočia videoklip k piesni Dáša

KATKA KORČEK PREPRACUJE TEXT SKLADBY DO ANGLICKEJ VERZIE, CHLAPCI BY ŇOU RADI PRERAZILI AJ V ANGLICKU

14. júl 2005 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Mladá bratislavská kapela Cliché natočí koncom augusta videoklip, ktorý by mal byť promom k pripravovanému septembrovo-novembrovému turné. Tradičný režisér klipov tejto skupiny Stano Petrov sa popasuje so skladbou Dáša. Pieseň už má podobu singla, ktorý poputuje do rádií. "Veľmi dôležitý je nápad, napríklad, kapela Vetroplach dokázala skoro za facku natočiť skvelý videoklip, preto ak sa nájdu nejaké peniažky, hneď začneme," povedal pre agentúru SITA spevák Cliché Ďuro Podmanický.

Pieseň s cigánskom nádychom by mala mať aj anglickú verziu. Text jej napíše Katka Korček z Lady Kazoo, nahrávať sa bude v Čechách. Hudobné vydavateľstvo skupiny Cliché plánuje anglickú Dášu uviesť aj v Anglicku. "Ak je tá možnosť, radi by sme to skúsili," reagoval Ďuro, ktorý sa však nad týmto projektom ešte stále neveriaco usmieva.