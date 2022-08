Pedofilný kňaz má podmienku, kniha o téme zneužívania krutú stopku

Konečne sme sa s tínedžermi mohli otvorene rozprávať o sexualite. Nevydalo.

Kniha Táto izba sa nedá zjesť bola vyradená z nominácií na študentskú Cenu René.

Študenti a študentky by sa z textu Nicol Hochholczerovej mohli dozvedieť najmä o úchylnom správaní sa dospelákov.

Súdiac podľa toho, koľko za sexuálne obťažovanie a zneužívanie nedospelého dievčaťa dostal oravský pedofil a kňaz, to naša spoločnosť za strašný zločin nepovažuje.

Nicol, René a úchylní dospeláci

Prípad tohto vylúčenia vyvolal pred pár týždňami diskusiu. A to je veľmi dobré, diskutovať o literatúre sa má, najmä ak to je diskusia o morálnych hodnotách a nie estetických kategóriách.

Ako napísal Umberto Eco, dobrá literatúra je vždy otázkou osudu a smrti.

Zároveň je vylúčenie spomínanej knihy z nominácie na Cenu René pekným ukážkovým príkladom toho, ako si jedným hlúpym rozhodnutím dokáže dlho budovaná značka pokaziť svoje dobré meno.

Pokaziť si renomé strachom z toho, čo by sa mohlo stať, pripomína ťapákovsky ladenú Dobšinského rozprávku Múdry Maťko a blázni. Maťko príde na vohľady a o chvíľu už celá rodina rumázga v komore, lebo na schodoch je zavesená sekera.

A čo by sa mohlo stať, keby dieťa, čo Maťko s ich dcérou splodia, náhodou do komory vošlo a sekera by spadla...

Fakty sú známe

Anasoft litera sa dlhoročne snaží oceňovať umelecky zaujímavé pôvodné slovenské texty. O ich rozhodnutiach môžeme polemizovať, ale je to (bola to?) snaha o dobrú vec, propagáciu domácej tvorby, marketing pre literatúru.

Cena René - Anasoft litera gymnazistov - vznikla ako „pridružená výroba“ hlavnej ceny.

Zameriava sa na literárny vkus stredoškolákov, ktorí na základe odporúčania poroty vyberajú z finalistov Anasoft litery knihu najlepšie vyhovujúcu ich mládežníckemu vkusu.

Cenu René „patrónuje“ aj štátna inštitúcia Literárno-informačné centrum.

V tomto roku bola nominovaná pätica kníh, následne po intervencii sponzora ceny Anasoft, či je to vhodná kniha, a diskusiách okolo ďalšieho postupu, sa porota rozhodla, že knihu z nominácie stiahne.

Nechá „biele miesto“, ale v prípade záujmu urobí diskusie o tom, o čom píše kniha – teda o téme sexuálneho zneužívania a vzťahu medzi dievčaťom a starším pánom.