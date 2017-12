Roger Waters napísal svoju prvú operu

BRATISLAVA 14. júla (SITA/AP) - Napriek tomu, že Roger Waters vnášal prvky opery do albumu skupiny Pink Floyd The Wall, nikdy však nenapísal tradičnú operu. Až teraz. Jeho debut má názov Ca Ira (Nádej jestvuje) a je to opera o francúzskej revolúcii. Podľa vydavateľstva Sony Music by mal projekt vyjsť na CD a DVD 27. septembra. Na opere sa podieľal barytón Bryn Terfel i ďalší veteráni klasickej hudby. Waters sa však obáva, že v odborných kruhoch sa jeho nový projekt stretne s vlnou skepticizmu. "Dosť sa obávam, pretože som práve položil hlavu na katov klát," povedal pre agentúru AP hudobník. "Je to veľmi melodické a treba povedať i emotívne. Takže, ak sa to moderným intelektuálom zo sveta opery nebude páčiť, pochopím to. Očakávam veľa rozporuplných reakcií," dodal. Nápad na operu Watersovi skrsol v hlave už v roku 1989, keď sa oslavovalo 200. výročie veľkej francúzskej revolúcie. Napísal anglickú i francúzsku verziu.

"Šance na nové veci od Pink Floyd sú skutočne mizivé. Koncert Live 8, bolo to najlepšie, čo sme ako skupina mohli urobiť. No Dave Gilmour a ja máme silné hudobné, filozofické, politické a umelecké rozpory. Pokračovanie v našej predošlej hudbe by teda zrejme nebol ten najsprávnejší nápad," dodal Roger Waters.