Prvý ročník Myjava festu odštartuje 23. júla

14. júl 2005 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - V druhej polovici júla to Myjavčania rozbalia v pravej paráde. V sobotu 23. júla totiž v amfiteátri Trnovce odštartuje prvý ročník Myjava festu. "Základný kameň" festivalu prídu položiť muzikanti, ktorých mená už v slovenskom hudobnom svete niečo znamenajú. Hlavnou hviezdou jednodňovej akcie bude česká formácia Chinaski. Zahrá aj kapela Gladiátor na čele s nastávajúcim oteckom Mikom Hladkým. Nesmú chýbať ani chlapci z Babylonu. Rockový Jaro Gažo zase na Myjava feste vystúpi so svojou skupinou Arzén. Ako na každom letnom festivale, ani na tomto nesmie chýbať zástupca súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Samuel Tomeček sa predvedie so skupinou Free Inna Cage. Príde aj U.K.N.D. Pravú rockovú náladu tiež nepochybne navodí i manžel Doroty Nvotovej Whisky, ktorý odohrá koncert so Slobodnou Európou. Na pódiu sa budú o potlesk publika snažiť aj Cliché, Vanilla Club, Street Spirit, či Common Pippal. Lístky na jednodňový Myjava fest stoja v predpredaji 200, na mieste 300 korún.