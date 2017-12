MecVrabec by chcel spolupracovať so Smatanovou

14. júl 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Úspešný slovenský raper MecVrabec by chcel v budúcnosti spolupracovať so speváčkou Zuzanou Smatanovou. Zuzana má podľa neho "nadupaný hlas" a navyše je príjemná osoba a dá sa s ňou porozprávať. Tiež uvažuje nad tým, že by oslovil aj Richarda Müllera. Ako však MecVrabec dodal, v hip-hope nejde o mená. "Je mi jedno, s kým to naspievam. Môže to byť aj kostolník zo Spišského Štvrtku. Podstatné je, aby to bolo zaujímavé. Aj s neznámym človekom môžem spraviť takú pecku, že ľudia padnú na zadok," zhodnotil raper. Naposledy ho zaujala v Kežmarku jedna mladá speváčka, ktorá ho očarila svojim hlasom. "V Kežmarku si robili svoju SuperStar. Bola tam jedna speváčka, ktorá mala taký keltský hlas. Uvažujem nad tým, že ju dám hneď na svoj ďalší album," uviedol. MecVrabec prezradil, že na jeho druhej platni sa predvedie aj raperka z Kazachstanu MC Lady, s ktorou sa zoznámil v Prahe. Raper však priznal, že v žiadnom prípade by nechcel spolupracovať s Jožom Suchým alias Džiga Džiga. "Nič proti nemu, ale s ním by som nechcel spievať," uzavrel MecVrabec.

