Zomrela hviezda Pomády, herečka a speváčka Olivia Newton-John

BRATISLAVA. Vo veku 73 rokov zomrela austrálska speváčka a herečka Olivia Newton-John. Smutnú správu oznámil jej manžel John Easterling na jej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook. Umelkyňa, ktorá viedla dlhoročný boj s rakovinou prsníka, podľa jeho stanoviska zomrela v pondelok ráno na jej ranči v južnej Kalifornii. Na svojej webstránke o tom informuje magazín The Hollywood Reporter.

Olivia Newton-John sa narodila 26. septembra 1948 v anglickom Cambridgei a vyrastala v austrálskom Melbourne. Začínala ako folková speváčka a v polovici 70. rokov minulého storočia dosiahla úspech s albumami If You Love Me, Let Me Know (1974) a Have You Never Been Mellow (1975).

Po filmovom muzikáli Pomáda (1978), ktorý ju preslávil na celom svete, si zahrala v snímkach ako Xanadu (1980), Nebeský pár (1983) alebo Neskrotné kočky (2001). Naďalej sa venovala aj hudbe, pričom za svoju tvorbu získala štyri ceny Grammy. Medzi jej najväčšie hity patria skladby I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Magic, Xanadu (feat. Electric Light Orchestra) alebo Physical.