Fergie z Black Eyed Peas experimentovala s drogami

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Členka americkej hip-hopovej skupiny Black Eyed Peas Fergie priznala, že predtým, než sa stala slávnou bola závislá od tvrdých drog. Speváčka prezradila, že veľmi často experimentovala ...

14. júl 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Členka americkej hip-hopovej skupiny Black Eyed Peas Fergie priznala, že predtým, než sa stala slávnou bola závislá od tvrdých drog. Speváčka prezradila, že veľmi často experimentovala s extázou, keď ju jej skupina Wild Orchid okolo roku 1997 začala nudiť. "Prestala som chodiť von s kamarátkami, rozišla som sa s priateľom, začala som chodiť do klubov a brať extázu," povedala speváčka. "Stretávala som sa so skutočne čudnými ľuďmi. Odtiaľ som sa dostala k tvrdším drogám. Bolo to veľmi zlé obdobie, najmä emocionálne," dodala Fergie.