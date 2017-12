Beyoncé údajne ukradla pesničku Baby Boy

14. júl 2005 o 16:00 TASR

Los Angeles 14. júla (TASR)- Speváčka a textárka Jennifer Armourová zažalovala americkú speváčku Beyoncé Knowlesovú. Interpretka z Minneapolisu tvrdí, že jej pieseň Baby Boy je ukradnutá z nahrávky, ktorú zložila pred niekoľkými rokmi.

Podľa slov Armourovej sa song Got a Little Bit of Love for You dostal Beyoncé do rúk, keď kúpila jej nahrávku v marci 2003. Súdny proces, ktorý sa bude porušením autorských práv zaoberať, sa začne 28. októbra v texaskom meste Houston.

Baby Boy, ktorú Beyoncé naspievala spolu so spevákom Seanom Paulom, ju v októbri 2003 vyniesol na druhú priečku britskej hitparády. Skladba bola tiež zaradená do jej debutového sólo albumu Dangerously In Love, ktorý vyšiel v júni 2003.

