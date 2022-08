Veršovaná recenzia o tom, prečo dnes čítať Puškinovho Eugena Onegina.

Táto recenzia nebude klasická,

bude iná, na aké sme si privykli.

Rozhodla som sa, že bude básnická,

tak len, aby ste sa hneď v úvode nezľakli.

Nie že by som pre verše mala extra cit,

že by som sa s básňami chcela nejako autorsky spriateliť,

ale sem sa mi to tak veľmi hodí...

tak snáď tento experiment klasike ani čitateľom nijako neuškodí.