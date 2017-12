Jackson môže do desiatich rokov zomrieť

14. júl 2005 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Autorka životopisu speváka Micheala Jacksona Stacy Brownová sa obáva, že popový kráľ čoskoro zomrie. Spevákovi rodičia - otec Joe aj matka Jermaine sa o syna báli po celý čas procesu, pre ktorý výrazne schudol, psychicky aj fyzicky mu to veľmi ublížilo. Mysleli si, že po skončení procesu bude ich slávny syn v poriadku. Chvíľu sa zdalo, že Jackson to zvládne, no skutočnosť je podľa Brownovej iná. V jej novej knihe The Man Behind The Mask, na ktorej spolupracuje s Bobom Jonesom, hovorí, že Jacksonov zdravotný stav sa nezlepšuje. "Nemyslím si, že Michael sa dožije ďalších desať rokov," povedala Brownová, ktorú udivuje, že kráľ popu nedopadol rovnako tragicky ako kráľ rockandrollu Elvis Presley. Jackson sa vraj nachádza na hrane a to, či bude žiť má vo vlastných rukách. Údajne je však slabý, bojovať nedokáže a má navyše málo odvahy.