Finalisti Coca-Cola Popstar Raindown nahrali album Lonely

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Prešovská kapela Raindown, ktorú ako finalistov hudobnej súťaže Coca-Cola Popstar na prvé miesto tipovali minuloroční a tiež tohtoroční víťazi Vetroplach aj Bystrík, nahrala album Lonely. Šesťčlenná skupina sa tak rozhodla urobiť na vlastné náklady. Chlapci už spolu hrajú dlhšie, no Slovensko ich vďaka Coca-Cola Popstar pozná len takmer rok. "Bola to úplná zábava, že sme ľudí oslovili a presadili sa s gospelovou hudbou, ktorá je navyše v angličtine," reagoval pre agentúru SITA klávesista Martin Husovský, ktorý si za tento hudobný nástroj sadá aj v skupine Nuda. Výsledkom spoločnej hudobnej cesty Raindown má byť práve anglická platňa Lonely s 10 piesňami a jedným bonusom Chance, ktorá sa bude predávať na koncertoch kapely. V rámci nahrávania skladby Lost Without You si hudobníci pozvali aj hosťa. Naspievali ju spolu s prešovským džezovým spevákom z formácie AMC trio Andym Belejom. Na albume sa stretli aj priatelia kapely Michal Brandys a Rado Hanzel. Skladby z novej platne si môžu fanúšikovia Raindown vypočuť na slovenských festivaloch ako Gospelové dni, či Campfest. Šesťčlennú kapelu čaká koncom júla aj koncertovanie na českom Dambořickom rockovom lete a podľa Martin Husovského sa s neurčitosťou črtá i festival v Nemecku. "Máme klubové koncerty, no na vlastné turné si ešte netrúfame," uviedol.

S myšlienkou založiť formáciu Raindown sa ako prvý na prelome jari a leta 2004 pasovali spevák Peter Debnár a klávesista Martin Husovský. Peter spieval s kapelou Temple a New, Martin hrával v prešovských kapelách Groovin´Heads, Mile Band a Nuda, kde existuje dodnes.

Kapela mala spočiatku nevinnú podobu jam session, ktoré hrali v kluboch a na akciách spolu s gitaristom Milošom Humeníkom a bassistom Lukášom Kolivoškom, ktorí prešli kapelami New, Mile Band, Groovin´Heads a Ullambatar Band. Jamovanie sa mladým a talentovaným muzikantom evidentne zapáčilo, pretože týmto spôsobom začali so spomínanou zostavou skladať svoje vlastné piesne. V auguste 2004 zaznamenalo prešovské zoskupenie prvý hmatateľný výsledok a nahralo debutové štyri demo nahrávky pod názvom Raindown. Začiatkom mája 2005 prišli do kapely bubeník Marián Uhriňák, ktorý hral v Heaven´s Shore a Timothy a gitarista Jano Majerčin z Jazz Quartet. V tejto zostave sa Raindown zúčastnili aj semifinále a finále súťaže Coca-Cola Pop Star. Hudobný prejav kapely má podobu fúzovaných hudobných štýlov ako pop, rock, jazz a funky grooves. Odborníci ich zaradili medzi "britpop", teda kapely podobné Coldplay, či Oasis. "Od začiatku sme chceli mať kapelku, ktorá bude aj o niečom inom ako o tom, že chceme lámať srdiečka dievčatkám a zarábať peniaze, chceli by sme hovoriť aj o životných skúsenostiach, vzostupoch, pádoch," doplnil klávesista Husovský.