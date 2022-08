Netflix má nový hit: Diváci sa zamilovali do dvojhodinového čakania na vyznanie lásky

Film Purple Hearts prekonal v sledovanosti aj historicky najdrahší film Netflixu.

Hodnotenie 3 / 10 Purple Hearts Zhrnutie: Diváci po Purple Hearts skočili, hoci je to papierová romanca.

Len nedávno bol diváckym hitom Netflixu akčný triler The Gray Man. A už ho prekonal iný film. Tentoraz na to nebolo treba ani 200-miliónový rozpočet či herecké hviezdy.

Stačil len ľúbostný príbeh dvoch úplne odlišných ľudí. Divákom sa už asi zažiadala nádej, že aj zdanlivo nemožné sa môže stať skutočnosťou, keď ide o lásku. V snímke Purple Hearts to tak funguje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Každý z iného cesta

Cassie je dcéra imigrantky, mladá, hrdá a nezávislá žena, ktorá by sa chcela presadiť v hudbe. Luke je vojak, ktorý pochádza z rodiny, kde sa služba v armáde prenáša z pokolenia na pokolenie.

Na pohľad vzorný mladík, ktorý dodržiava pravidlá. Má však za sebou ťažké obdobie, keď sa zaplietol do problémov, a potreboval by peniaze, aby sa zo svojich dávnych prehreškov vykúpil.

Purple Hearts USA 2022, 122 min. Réžia: Elizabeth Allen Rosenbaum Hrajú: Sofia Carson, Nicholas Galitzine, Chosen Jacobs, Linden Ashby Dostupné: Na Netflixe od 29. júla

Cassie by zase potrebovala lepšie zdravotné poistenie. Obaja by získali to, čo potrebujú, keby sa stali manželmi.

Lenže sú to dvaja cudzí ľudia, ktorí si práve nepadli do oka. Ak by sa vzali len pre výhody a prišli by im na to, mali by z toho problémy. Chvíľu to trvá, no napokon sa rozhodnú risknúť to.