Dvadsať najhranejších skladieb v slovenských rádiách

Poradie 4. júl - 10. júl 2005 Umiestnenie minulý týždeň

1. Shakira/Alejandro Sanz - La Tortura 1.

2. Stansfield, Lisa - Treat Me Like A Woman 5.

3. Imbruglia, Natalia - Shiver 2.

4. Bárta, Dan - On My Head 3.

5. Thomas, Rob - Lonely No More 4.

6. Coldplay - Speed Of Sound 15.

7. K Maro - Crazy 18.

8. Akon -Lonely 7.

9. Bedingfield, Natasha - I Bruise Easily 6.

10. Powter, Daniel - Bad Day 9.

11. Connor, Sarah - From Zero To Hero 10.

12. Lemar - If There´s Any Justice 11.

13. Nuo, Patrick - Beautiful 14.

14. Nelly/Tim McGraw - Over and Over 13.

15. Mario - Let Me Love You 18.

16. Zimmer, Joana - I Believe... 22.

17. Blunt, James - You´re Beautiful 21.

18. Ruslana - Dance With The Wolves 19.

19. Langerová, Aneta - Hřisná těla, křídla motýlí 16.

20. Backstreet Boys - Incomplete 17.